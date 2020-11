“Una catástrofe regresar al semáforo rojo”: Miguel Torruco

El secretario de turismo aclaró que el gobierno federal no financiará más eventos deportivos que organice la iniciativa privada

Si el país tuviera que regresar a semáforo rojo ante un incremento de contagios por Covid-19, sería una catástrofe para el turismo, advirtió el secretario del ramo, Miguel Torruco, quien incluso recordó que México está haciendo todas las gestiones para ser de los primeros países en recibir la vacuna contra Covid-19.

“Sería una catástrofe para el turismo en el país regresar a semáforo rojo. Este mes se dará a conocer al ganador de la vacuna y, las gestiones que está haciendo el gobierno para ser los primeros en recibirla nos va a ayudar, nos vamos a reponer, vamos a salir adelante”, advirtió.

En el marco de su comparecencia ante la comisión de Turismo del Senado, como parte de la Glosa del Segundo informe de Gobierno; el secretario Torruco destacó que la crisis por Covid-19, se está enfrentando “con mesura” y le permitió al sector, trabajar en nuevos esquemas “que permitieran revitalizar y redescubrir nuestro potencial, la digitalización de la promoción, la nueva estrategia de pueblos mágicos, los esquemas colaborativos con la iniciativa privada y el reagrupamiento de recursos públicos son ejemplo de ello”, señaló.

En la reunión virtual, el titular de Sectur dijo que la actividad comienza a crecer, “aunque moderadamente” y confió en que el sector saldrá adelante.

En otro tema, Torruco aclaró que el Gobierno federal no subsidiará más eventos deportivos que organice la iniciativa privada, como el Gran Premio de México de Fórmula Uno, el Abierto Mexicano de Tenis, el Abierto Mexicano de Golf o la Serie Nascar.

“La película todavía no termina, dennos la oportunidad, dennos chance de que demostremos la nueva cara de una política ya no de subsidio, ya no de estar participando en eventos donde le compete al sector privado. (…) Ya el papá Gobierno dejó de ser, ahora las personas que quieran llevar a cabo acciones importantes de promoción a nivel eventos especiales, pues ya deben asumir su riesgo como lo hace cualquier empresario”, subrayó.