“EL QUE NADA DEBE, NADA TEME” DICE AMLO A VIDEGARAY

El presidente consideró que “si se está mencionando que una persona está involucrada o se le está acusando y es inocente, pues que muestre disposición para que declarar voluntariamente”, exhortando al ex secretario de Hacienda y de la SRE a acudir ante la FGR

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que un juez federal rechazó la solicitud de orden de aprehensión por “traición a la patria” contra Luis Videgaray Caso realizada por la Fiscalía General de la República (FGR).

En su alocución sobre el tema, el mandatario exhortó a quien esté señalado en casos de corrupción a declarar pues, dijo, que “el que nada debe, nada teme”.

“No esperar a que haya un juicio, si se está mencionado que una persona está involucrada o se le está acusando y es inocente, pues que muestre disposición para declarar, presentarse, el que nada debe, nada teme”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa de este miércoles.

López Obrador, como en otras ocasiones, afirmó que en su administración no hacen juicios sumarios, no buscan fabricar delitos ni realizar venganzas, insistiendo en que debe esperarse a que los jueces resuelvan y castiguen a quienes sean culpables de incurrir en delitos relacionados con la corrupción.

También consideró que las personas que aparecen mencionadas en un caso pueden mostrar disposición para declarar y presentarse voluntariamente ante un juez, pero recordó que cada quien es libre de actuar como decida y esperar los procesos, que no deben ser arbitrarios y basarse en pruebas y averiguaciones.

Finalmente, mencionó diferentes derechos en materia penal y amparo, para volver sobre los casos abiertos por delitos de corrupción:

“No debemos de alarmarnos si hay estos procesos para que se termine con la corrupción, impunidad, que se purifique la vida pública, pero que no se afecte no sea a rajatabla que no tengan que pagar justos por pecadores”.

Por otra parte, el presidente López Obrador reiteró que un juez federal rechazó la solicitud de orden de aprehensión por “traición a la patria” contra el exfuncionario realizada por la FGR.

“Yo sé que el juez regresó la solicitud a la FGR para que se mejorara o enriqueciera, que se reforzara la averiguación. Esa es la información que yo tengo y no tengo más elementos, porque no me corresponde, eso es un asunto de la fiscalía con el Poder Judicial, y la fiscalía es autónoma, independiente”, señaló.

El tabasqueño pidió esperar a que se resuelva el asunto en las instancias correspondientes.

El martes, la FGR informó a través de un comunicado que no tenía notificación alguna del Poder Judicial respecto a la negativa judicial a la petición de la orden de aprehensión.

El asunto se relaciona con las imputaciones que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin -hoy testigo colaborador de la FGR-realizó contra Videgaray Caso, quien fue secretario de Hacienda y luego de Relaciones Exteriores, en la pasada administración por influir en negocios ilícitos y sobornos en distintos ámbitos relacionados con el sector energético.