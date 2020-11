New York Times señala a Ciro Gómez Leyva como difusor de noticias falsas

El periodista de Imagen noticias Ciro Gómez Leyva fue señalado por el diario estadounidense The New York Times como uno de los difusores de noticias falsas durante las elecciones de Estados Unidos.

La información aportada por el rotativo indica que el comunicador mexicano contribuyó a la desinformación durante las elecciones estadounidenses, por lo que fue incluido en una lista de diversos personajes y medios latinoamericanos que dieron “fake news”.

“Estas narrativas de desinformación están ayudando a hundir al país aún más en el caos y la confusión (…) las comunidades más vulnerables del país están pagando el precio más alto”, mencionó el medio.

The New York Times señaló que el comunicador presentó una nota en la que señalaba que un grupo antifascista armado se manifestó a las afueras de la Casa Blanca, lo que era falso pues no hay evidencia de que se hayan portado armas en las manifestaciones.

Esta no es la primera ocasión que Gómez Leyva es señalado por difundir información falsa, apenas en julio fue fuertemente criticado por anunciar que la Ciudad de México, capital del país, pasaría al semáforo epidemiológico verde en medio de la pandemia por coronavirus, lo que más adelante desmintieron las autoridades.

Otro de los casos recordados es cuando aseguró que las autoridades de Valle de Bravo habían confirmado que un ataque a un ciudadano había sido realizado por un león, cuando horas más tarde se informó que habían sido perros los causantes.