Trump regresa a la Casa Blanca tras derrota ante Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a la Casa Blanca el sábado después de jugar una partida de golf durante la cual se produjo la noticia de que su rival demócrata, Joe Biden, ganó las elecciones del martes pasado.

La caravana presidencial pasó cerca de la plaza Black Lives Matter (Las vidas negras importan) frente a la Casa Blanca, donde una multitud celebra la derrota de Trump.

Cientos de personas se reunieron frente a la Casa Blanca ante el resultado de las elecciones.

Todavía no se sabe si emitirá algun mensaje desde la Casa Blanca.

En redes sociales fueron difundidos videos del paso del convoy en el que se trasladaba el presidente rumbo a la Casa Blanca.

En varios de los videos se puede escuchar a personas gritándole ‘perdedor’ a su paso por la calle.

Trump’s motorcade gets a warm welcome as they return to the White House pic.twitter.com/sipr7iHN2s

— philip lewis (@Phil_Lewis_) November 7, 2020