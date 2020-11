David Beckham busca romper el mercado: quiere para su Inter Miami a una estrella del Real Madrid

El ex Manchester United, Paris Saint Germain y Los Ángeles Galaxy se encuentra expectante, ya que el contrato del marcador central finaliza en junio de 2021 y aún no recibió ninguna oferta oficial del Merengue para extender su vínculo. No obstante, en España confían en que el defensor llegará a un acuerdo luego que el plantel acuerde una nueva rebaja salarial.

Previous Trump regresa a la Casa Blanca tras derrota ante Biden