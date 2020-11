López Obrador es criticado por no reconocer triunfo de Biden

Congresistas estadounidenses y políticos de la oposición mexicana manifestaron este sábado su indignación tras la negativa del Gobierno mexicano de reconocer a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos por ahora.

“Esto representa un asombroso fracaso diplomático del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un momento en el que la entrante Administración Biden busca una nueva era de amistad y cooperación”, expresó Joaquín Castro, líder del Caucus Hispano en el Congreso de Estados Unidos.

Las declaraciones ocurren después de que López Obrador rechazó este sábado reconocer a Biden como presidente electo de Estados Unidos hasta “que se resuelvan todos los asuntos legales” de la elección, al citar el presunto fraude electoral que padeció en 2006.

En una rueda de prensa en Tabasco, en el sureste de México, el mandatario negó pronunciarse “por prudencia” mientras Donald Trump insiste en que le robaron la elección y deben agotarse todas las vías legales.

“Nosotros padecimos mucho de las cargadas, de cuando nos robaron una de las veces la presidencia, y todavía no se terminaban de contar los votos y ya algunos Gobiernos extranjeros estaban reconociendo a los que se declararon ganadores, eso fue lo que pasó en el 2006”, dijo el gobernante mexicano.El líder izquierdista presumió tener “muy buena relación” con ambos candidatos, pero algunos demócratas pusieron esto en duda.

“AMLO (López Obrador) ha sido cómplice de los esfuerzos de Donald Trump de socavar los derechos humanos de los vulnerables solicitantes de asilo”, manifestó Verónica Escobar, congresista de El Paso, en reacción a las declaraciones.

La postura de López Obrador contrasta con la de otros mandatarios de América, incluyendo Canadá, Argentina, Costa Rica, Chile, Colombia, Panamá e, incluso, la de Nicolás Maduro de Venezuela.

“AMLO no se mide, ya hasta el señor Maduro felicitó a Biden. Ya estar peor que eso es de risa”, tuiteó Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado mexicano.