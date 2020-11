Pese a eliminación del Fonden, AMLO asegura que hay muchos recursos

El presidente aseguró que se atenderán los problemas estructurales que afectan a comunidades de afectadas en el sur del país

A semanas de la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el estado de Tabasco, entre otras regiones, sufrió el paso de la tormenta “Gamma”, no obstante, el presidente López Obrador aseguró que existen “muchos recursos” del presupuesto nacional para atender esta tragedia por el desbordamiento de ríos.

En un mensaje este domingo, desde dicha entidad, el presidente defendió la eliminación de este fondo: “Lo utilizaban para comprar muebles y había mucha corrupción en su manejo”, pero garantizó que habrá recursos para apoyar a los damnificados. “Nunca dejaré de apoyar a mis paisanos y a todos los mexicanos en desgracia”.

En ese sentido, aseguró que no faltará comida ni lo indispensable, recordando que se está recibiendo el apoyo del Ejército, de la Marina, de Bienestar a través de la realización del censo de damnificados, e hizo un llamado a la población a seguir refugiada en los albergues.

Aseguro que de momento ya está más controlada la presa Peñitas, cuyo desbordamiento provocó las mayores tragedias, incluyendo el fallecimiento de cinco personas, como confirmó el mandatario, en compañía del gobernador Adán Augusto López. Lo que sí es que la estabilidad de la situación estará condicionada a que se cumpla la estimación de que ya pararon las lluvias.

Aunado a esto, el presidente aseguró que se atenderá esta problemática “a fondo”, por lo cual anunció una reunión en Palacio Nacional este martes en la que participará el mandatario de Tabasco, el de Chiapas, Rutilio Escandón, el titular de CFE, Manuel Bartlett, así como las dependencias de Marina, el Ejercito, secretaría de Bienestar y Desarrollo Urbano.

En ese sentido aseguró que la problemática radica en que los ríos están azolvados. “Llevan décadas de estar azolvados. Es una olla sin posibilidad de salida del agua”, aseguró el presidente. Una afirmación no casual, pues un día antes, en una conferencia sobre esta problemática, el mandatario salió a la defensa de Bartlett, tras los duros señalamientos de la prensa de los malos manejos de esta presa por parte de CFE.