UIF EXONERA AL CARNAL DE AMLO

La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó entregará toda la información al INE para que continúen las indagatorias en su contra

Mediante una tarjeta informativa la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda difundió que entregará al INE su investigación sobre Pío López Obrador y David Léon, relacionada con las denuncias presentadas ante la FGR a raíz de los videos revelados en Latinus en los que se ve el hermano del presidente recibiendo dinero en efectivo.

En las conversaciones videograbadas por el propio David León en 2015, ambos afirman que Pío recibió recursos durante al menos un año y medio del entonces operador político del gobierno de Chiapas, para construir la campaña con la que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia.

En la tarjeta, la UIF no adelanta las conclusiones de la investigación, sin embargo, su titular, Santiago Nieto, dijo en una entrevista que no encontró nada para fincarle responsabilidades a Pío López Obrador e incluso dijo que ya se lo informó al presidente.

“Lo he platicado con el presidente. Hicimos una revisión de Pío López Obrador, no encontramos nada que fuera significativo”.

Pío López Obrador presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra quien resulte responsable por la difusión de esos materiales videograbados. Estableció que fueron revelados en Latinus, en el programa Loret Capítulo 12, con Carlos Loret de Mola, y exigió aplicar un castigo de 12 años de cárcel.

El 21 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los videos en los que aparece David León entregando dinero a su hermano Pío no son actos de corrupción, sino que se trató de contribuciones para el movimiento.

“En este caso del video de mi hermano con David Léon hay notorias diferencias con otros asuntos. No sólo es lo cuantitativo, no sólo es el monto del dinero, porque no sólo es comparar una operación ilícita donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que esto, que puede significar unos dos millones de pesos”, dijo el mandatario.

Ese día, el presidente informó que David León Romero no rendiría protesta como director de la nueva empresa estatal encargada de vigilar que no haya corrupción en la distribución de medicamentos, equipo médico y vacunas en todo el país.