Montachoques golpean y amenazan de muerte a conductor en Tlalpan, policía no respondió a llamado

Eddy conducía su vehículo sobre Calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México a la altura de la universidad del Valle de México cuando un Jetta blanco sin placas se le puso enfrente y freno de manera abrupta causando un choque, hasta ese momento todo parecía normal, sin embargo unos minutos más tarde todo se volvió una pesadilla.

Tras el impacto, ambos conductores se orillaron. En el vehículo blanco venían tres hombres y una mujer. El conductor de éste descendió con dos de sus acompañantes y le pidió a Edyy que se bajara “para ponerse de acuerdo”, pero él no lo hizo y dijo que esperaría a que llegara la aseguradora de ambos o una patrulla. Sin embargo, aunque los daños en el auto que se frenó eran menores, “con excesiva violencia”, le insistieron pero nuevamente Eddy decidió no bajarse.

Tras negarse a bajar el vehículo Jetta retrocedió para golpear en tres ocasiones por lo que Eddy comenzó a grabar la agresión.

Minutos más tarde una camioneta Mazda negra, sin placas también, se estacionó a un lado y descendieron dos hombres de complexión robusta, mismos que, junto a los dos conductores del Jetta comenzaron a golpear el auto de Eddy hasta romper el vidrio, ahí comenzaron las agresiones físicas.

“Llamo al 911 para pedir el auxilio y les dije que estaban atentando contra mi vida y que quizás me querían asaltar o secuestrar, que por favor mandaran una patrulla. Un familiar me llamó y me dijo que ya iba en camino y que había pedido apoyo de una patrulla.” Mencionó el agredido.

Luego de unos minutos de golpearlo en el piso y amenazarlo con matarlo, los cinco agresores y una mujer se dan a la fuga sin que, en casi 20 minutos apareciera una patrulla para auxiliarlo.

Se cree que estos individuos forman parte de una banda de delincuentes que se dedican a extorsionar en el sur de la capital mexicana, su modo de operar es causando choques e intimidando a los conductores para que les paguen fuertes cantidades, de lo contrario los golpean.