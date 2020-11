«Si no le gusta no me paga», mexicano vende tamal a patrulla fronteriza [video]

¿Quién podría resistirse a un buen tamal durante una mañana fría?, ni siquiera un agente de la patrulla fronteriza en patrullaje, esto quedó constatado cuando un tamalero del lado mexicano de la frontera vendió un tamal a un agente de lado estadounidense, lo que quedó grabado en un video que ya recorre las redes sociales.

“Tómalo. Si no te gusta, no me lo pagas. Pruébalo primero”, dice el vendedor al agente que se encuentra del otro lado del muro que separa ambos países.

De manera inmediata el agente le paga un dólar al joven que se retira para seguir vendiendo su producto, pero ahora de lado mexicano de la frontera.

El incidente causó cientos de reacciones positivas en las redes sociales donde destacaron la estrategia de venta del tamalero, algunos otros aseguraron que las relaciones entre ambos países quedaban restauradas con este gesto.