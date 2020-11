“Me da risa” la demanda por inundaciones en Tabasco: Bartlett

“Esa demanda me da risa”, así respondió el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, ante la demanda interpuesta por el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, por el manejo “irresponsable” de las presas Nacajuca, Jalpa y Cunduacán que provocó inundaciones en la entidad.

“Esa demanda me da risa. Hay gente que anda buscando ver a quién le echa la culpa de sus torpezas”.

Bartlett Díaz indicó que el manejo del agua de las presas no es responsabilidad de la CFE, sino de una comisión de grandes presas en las que participan universidades y la Comisión Nacional de Agua.

“Quien define el manejo del agua hasta hoy es esa organización”, señaló.

Por su parte, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, a través de Twitter, acusó de cinismo y negligencia a Bartlett.

“Vaya cinismo esconder la irresponsabilidad de Manuel Bartlett. Primero Bartlett confiesa que cometieron un error de cálculo en la operación de la presa Peñitas, ahora con profesional cinismo dice que la ‘demanda le da risa’.

“Él y sus burócratas desfogaron la presa Peñitas a más de 1500m3/seg. y con ello inundaron criminalmente la planicie tabasqueña. Señor Bartlett eso no se llama torpeza, se llama irresponsabilidad y negligencia criminal”.

Adán Augusto López apuntó que seguramente Bartlett Díaz no entiende, pero en el país el cambio es a profundidad, dijo, nosotros tenemos confianza en las autoridades judiciales, ya nadie podrá esgrimir el absurdo argumento de “la luna llena”.