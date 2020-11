“Estamos tablas” por valor del peso frente al dólar: AMLO

Pide el Presidente castigar culpables de disparos durante protesta en Quintana Roo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en lo que va de su gobierno el valor del peso mexicano no ha sufrido una devaluación frente al dólar y hasta ayer dijo que se registró una tendencia a la alza frente a la moneda estadounidense por lo que “estamos tablas“.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario explicó que la recaudación de enero a noviembre de 2020 aumentó 30 mil millones de pesos con respecto a 2019.

Sobre ello destacó los valores de las bolsas el día de ayer en donde el peso ganó terreno frente al dólar de 2.38 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubicaba en su momento a 20.05 pesos por dólar.

“…Hasta ayer, aquí está el peso, tablas, es decir, no ha habido devaluación, hasta ayer, porque ayer se apreció el peso”, indicó.

Además aseguró que en nuestro país se están manejando las finanzas públicas de forma responsable y las comparó con los índices económicos de otros países durante la pandemia de coronavirus.

Indicó que, en lo que va del año, llevamos “7.6 por ciento de depreciación” pero argumentó que “como en el 2019 se apreció el peso, por eso en los dos años no ha habido devaluación”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se tienen que investigar y castigar a los culpables de los disparos que se efectuaron durante una protesta feminista contra la violencia de género en Quintana Roo tras el feminicidio de Alexis, una joven de 20 años.

“No se debe, esto es evidente, utilizar la fuerza, no se deben utilizar las armas. Eso tiene que ver con actitudes autoritarias“, aseveró.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que nunca se debe utilizar la fuerza en contra de los manifestantes, por lo que la situación ocurrida en la víspera en el estado de Quintana Roo “es lamentable“.

Sobre ello, descartó que elementos de la Guardia Nacional hayan participado en la agresión a las mujeres y señaló que este caso es un asunto en el que está involucrado la policía de Quintana Roo.

Además pidió que haya justicia rápida, incluso “hoy mismo si hay voluntad“.

“Nada de estar protegiendo a nadie, cuando hay un asunto así se debe de actuar sin contemplaciones, no debe haber impunidad, protección a nadie”, agregó.

Cabe señalar que luego de los actos represivos en contra de quienes participaban en una marcha feminista en la que se exigía justicia por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, anunció la destitución del titular de la SSP local, Eduardo Santamaría Chávez.