SIETE MUJERES DEL PAN, CANDIDATAS A GOBERNADORAS

Por Jaime Arizmendi

No ha tenido presidenta del CEN… Para impulsar la paridad política en los 15 estados donde se renovará el mando estatal, Acción Nacional postulará a por lo menos siete mujeres como candidatas a gobernadoras, bajo la convicción de ese principio, que dicen han impulsado en todas las reformas constitucionales, como la de 2019, cuando se estableció la paridad total.

La máxima dirigencia blanquiazul adelanta que, por ello, propondrá también una reforma constitucional en todas las entidades del país; tras advertir que impugnarán además al Instituto Nacional Electoral (INE), porque “no puede seguir subrogando facultades que no le corresponden”.

Sostiene que, desde su fundación, el PAN ha defendido la legalidad y ha proyectado la participación de las mujeres, incluso acredita que fue un decisivo impulsor del voto de la mujer. “Acción Nacional comparte completamente la causa de la paridad, pero no la forma en que se realizaron en últimos días las modificaciones por parte del INE.

Acusan les preocupa “la peligrosa rendija constitucional que se está abriendo”, al subrogar el INE facultades legislativas que no le corresponden, cambiar las reglas del juego con el proceso electoral iniciado, cuando “la Constitución establece claramente que las reglas no pueden modificarse 90 días antes del inicio del proceso comicial. Y en estos momentos, ya nos encontramos dentro del proceso”.

También presentarán una Reforma Constitucional para que se norme en la Carta Magna la paridad en las gubernaturas, “quitando los criterios discrecionales en la definición de género y dando certeza de participación política a todas las mujeres y hombres, respetando en todos los casos y sin excepción la autonomía del Poder Legislativo y las entidades federativas”.

Como sea, la decisión azul obligará a los otros partidos políticos (si es que no lo tenían contemplado) a nominar también por lo menos, siete mujeres en las 15 contiendas comiciales para gobernar una entidad. A no ser que se la quieran jugar solo con abanderados varones. Que sí, que no, que la rumba se acabó…

Se la rifan… Mario Escobedo Carignan, secretario de Desarrollo Económico del gobierno estatal y Armando Ayala Robles, presidente municipal de Ensenada no dejan de cumplir su función; pero tampoco niegan que van en pos de la nominación de Morena para contender en junio de 2021 por la gubernatura de Baja California.

Con una sonrisa congelada y sentado en el sillón de la sala de su despacho, el joven presidente municipal de este boyante municipio, el más grande en superficie de la Baja California, Armando Ayala Robles, habla de los retos y de los logros que ha alcanzado en su primer año de gestión como alcalde.

Pese a que aún tiene proyectos de desarrollo para el municipio, resalta los problemas heredados pero que ya ha resuelto en materia de deuda pública, seguridad y fomento de inversión extranjera, con todo y la contingencia sanitaria por la pandemia que se abate sobre el mundo, que causa fuertes estragos en las economías de naciones enteras.

“México no está al margen, como tampoco Baja California”; sin embargo –añade–, contra lo que algunos auguraban de que Ensenada, el estado y todo el país, entrarían en una grave debacle económica y en materia de inversión y productividad con el arribo de gobiernos surgidos de Morena, “no se necesita salir a decir lo contrario. La realidad calla a esos falsos agoreros”.

En entrevista concedida a Odilón García y a éste reportero, ambos de la Conferencia Nacional de Empresarios de Medios (Coneme), Armando Ayala refiere su vocación política y de servicio a favor de quienes menos tienen. Destaca su aprecio al firme respaldo que han recibido los ensenadenses de parte del gobernador Jaime Bonilla Valdez, y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por cierto, la semana última de octubre, los dos bajacalifornianos, el primer gobernador surgido de Morena que sacó al PAN luego de 30 años en el mando estatal, Jaime Bonilla Valdez; y Armando Ayala Robles, quien hizo lo propio en la localidad que gobierna, acudieron a Palacio Nacional donde fueron recibidos por López Obrador.

Y fue el propio Primer Mandatario quien, a través de su cuenta de Twitter, difundió una fotografía donde aparece él con ambos políticos bajacalifornianos, y hasta expuso su compromiso de apoyar a Ensenada y a la entidad, esa que fue la primera concedida al blanquiazul en 1989.

Con la mira puesta en el 2021, cuando el primer domingo de junio se votará por un nuevo gobierno estatal, el alcalde afirma que su trabajo es valorado por los ensenadenses, y por todos los bajacalifornianos; sin dejar de anotar su lealtad a todos, en especial al gobernador y al Presidente de la República.

Ensenada, municipio con 650 mil habitantes y el territorio más grande de Baja California, cuyas actividades principales son: pesca, agricultura, turismo y comercio. No hay mucha industria, estamos en crecimiento y, como muchos municipios, abandonados con falta de infraestructura, falta de servicios públicos, motivo de malas administraciones y corrupción que estuvieron imperando en gobiernos del PAN y el PRI. Recibimos el municipio con deudas arriba de los 4 mil 500 millones de pesos, financieramente inoperable.

En materia de seguridad hoy tenemos buenos resultados: 23 por ciento a la baja en delitos de bajo impacto. Le apostamos a la inversión privada para grandes proyectos. Ya se conformó el consejo que estará reactivando el proyecto del puerto multimodal en Punta Colonet, muy cercano a la región de San Quintín.

Explica que hace 14 años hubo una inversión superior a 11 mil millones de pesos para la planta de energía que recibe el gas licuado, lo procesa y a través de un gasoducto se exporta en estado de gas a Estados Unidos. “Hoy, los empresarios están interesados en una segunda inversión cercana a 45 mil millones de pesos, que generaría 300 millones de pesos anuales en impuestos para el estado.

Será mediante una consulta popular como se decidirá si se avala tal propuesta. “Con la consulta tendremos claridad si la ciudadanía está de acuerdo con la inversión, en la generación de 30 mil empleos. Y conste que los gobiernos anteriores hacían y deshacían con el erario como si fuese su empresa, pero sólo ellos ganaban. El Pueblo nunca.

“Hoy es importante que la gente participe y tome decisiones con sus gobernantes. Yo me comprometí a encabezar un gobierno incluyente y fomentar la participación ciudadana. Esta investidura de poderes que me ha dado el pueblo de Ensenada no es mía, es del pueblo; el pueblo pone, el pueblo quita y en mi gobierno el pueblo manda, y ellos deciden”. Después, otros tiradores: Mario Escobedo y Héctor Osuna.