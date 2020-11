Endurecen el Hoy no circula en ZMVM por alta contaminación

De las 05:00 a las 22:00 h del jueves, los vehículos con holograma de verificación 1 con terminación de placa de circulación par, y holograma 2 suspenderán su circulación

Debido a un aumento en las concentraciones de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, este jueves se endurecerá el Hoy No Circula.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que a las 16:00 h de este miércoles se registró un valor máximo de ozono de 159 ppb en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera, ubicada en la alcaldía Coyoacán.

Para las 20:00 h, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México indicó que las condiciones para la dispersión de contaminantes son desfavorables, con lo que no se levantará el Hoy No Circula.

Tampoco podrán circular los vehículos sin holograma de verificación o con placas formadas por letras, ni aquellos con placas del extranjero o de otros estados que no porten el holograma cero o doble cero.

En el caso de los taxis, podrán circular de las 05:00 a las 10:00 h.

Las pipas de Gas LP tampoco podrán circular de las 05:00 a las 22:00 h si cuentan con placa de circulación par.

Los vehículos de carga no circularán de 06:00 a 10:00 h, a excepción de aquellos con holograma doble cero o que estén inscritos en los Programas de Autorregulación de la Ciudad o el Estado de México.

La CAMe también exhorta a la población a evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Asimismo recargar gasolina después de las 18:00 h y reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha.

De igual forma se exhorta a los empleadores a facilitar el trabajo a distancia para reducir viajes.