SAT recauda 200 mil millones de pesos de los grandes contribuyentes

De enero a octubre de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 200 mil millones de pesos de grandes contribuyentes. Esto representa un aumento de 164% frente al mismo periodo de 2019, cuando recaudó 75 mil millones de pesos.

Estos ingresos vienen de 719 grandes contribuyentes quienes, según el SAT, no interpusieron ningún juicio y se comprometieron a pagar sus deudas con el fisco.

Sin embargo, los objetivos generales de recaudación no se alcanzaron debido a la pandemia. Al cierre de octubre, el SAT consiguió 2 billones 760 millones de pesos de ingresos tributarios; este monto está 0.5% por debajo de lo alcanzado en el mismo periodo de 2019.

En este sentido, los principales impuestos se comportaron de la siguiente manera:

Para Raquel Buenrostro, jefa del SAT, el aumento de ISR se debe a los trabajos de fiscalización en grandes contribuyentes.

El ISR sigue creciendo, se sigue manteniendo por arriba. Es el principal reflejo de todas las auditorías, sobre todo a los grandes contribuyentes. A los grandes contribuyentes lo que más se les audita es el ISR. El IVA ha mejorado bastante porque también estaba un poco castigado. Eso es un reflejo de que se está reactivando poco a poco la economía.

Debido a esto, la estrategia del SAT para mantener la combatir la caída de recaudación será continuar con la fiscalización de grandes contribuyentes. Raquel Buenrostro, jefa del SAT, dijo que la institución se enfocará en los grandes sectores de la economía como el acerero, automotriz, farmacéutico, hidrocarburos, minería y tiendas de consumo.

Además, de acuerdo con Buenrostro, todavía hay algunos sectores que no se han fiscalizado en años. Por ejemplo, las donatarias autorizadas.