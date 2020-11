Está bien que Bartlett y Adán polemicen: AMLO

Somos un país libre; no debe haber represalias por aún no felicitar a Biden, señaló el Presidente

Sobre la confrontación entre Manuel Bartlett, director de la CFE, y el Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, sobre las causas de la mayor inundación de Tabasco, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que no quiere meterse en la confrontación.

“Somos bastante tolerantes en que se expresen los funcionarios públicos, que haya polémica”, afirmó el Mandatario federal a pesar de que el director general de la Comisión Federal de Electricidad y el gobernador intercambiaron descalificaciones y adjetivos como “torpe”, “cínico”, “me da risa”, “decisión criminal”.

López Obrador criticó que hoy las primeras planas de los periódicos fuera que “Bartlett le dijo a Adán, y Adán le dijo a Bartlett”.

“Nosotros nos hacemos responsables de la atención a los damnificados”, indicó.

El Presidente aseguró que hubo un cálculo en el manejo de las presas que no funcionó.

Explicó la intensidad de la lluvia que no se había presentado desde 1970, volvió a explicar el manejo de las presas.

Agregó que el Ejército y la Marina están actuando, y volvió a mencionar el programa integral para control de las presas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este miércoles que no tiene por qué haber represalias por el no reconocimiento al mandatario electo de Estados Unidos, Joe Biden, pues México es libre y se apega a su Constitución.

Al ser cuestionado sobre si pedirá respeto al equipo de Biden para una posible llamada, dijo que no; considera que ellos han entendido la postura del país, y quienes no lo han hecho y están haciendo ruido son sus adversarios y algunos diplomáticos “sin principios”.

“¿Cómo de manera irresponsable nosotros vamos a pronunciarnos por uno o por otro? No nos corresponde, eso es intervencionismo. ¿Que si no reconocemos va a haber represalias? No, no tiene por qué haber represalias, porque nosotros estamos apegados a nuestra legalidad, además, no somos colonia, somos un país libre, independiente, soberano. El Gobierno de México no es pelele de ningún Gobierno extranjero”, puntualizó.

López Obrador añadió que le pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que redacte un memorándum para las embajadas, en el cual anexará el texto de la Doctrina Estrada y el artículo 89 constitucional completo, para explicar la postura de México ante el proceso electoral en EU.