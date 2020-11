The Weekend es confirmado para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

Una de las incógnitas del Super Bowl que se llevará a cabo en 2021 ha sido develada, The Weekend será el artista principal durante el espectáculo de medio tiempo durante este inusual evento.

El Super Bowl, ha estado lleno de incógnitas y contratiempos debido a la pandemia de Covid-19, por lo que se espera que sean muy pocos los aficionados que puedan asistir, algo que definitivamente cambiará la dinámica del show.

Anteriormente artistas como Shakira, Bruno Mars, The Who, The Rolling Stones y Paul McCartney se han presentado en el espectáculo, uno de los más vistos a nivel internacional.