SIGUE LA CACERÍA; INTERPOL IRÁ POR VIDEGARAY

Luis Videgaray Caso, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), enfrenta, entre otros cargos, el de traición a la patria y amerita prisión preventiva de oficio

La Fiscalía General de la República (FGR) podría emitir ficha roja contra Luis Videgaray Caso, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), una vez lograda la orden de aprehensión, para ser buscado en 194 países, pues aún desconoce su paradero.

La nueva orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray podría dar lo necesario para emitir la ficha roja, pues se le acusa de delito electoral, asociación delictiva, cohecho y traición a la patria, esto último, amerita prisión preventiva.

“Esta distinción normativa al delito de traición a la patria para ser considerado de aquellos que ameritan la prisión oficiosa, hace por sí solo que ante la eventualidad de que los justiciables puedan ser sometidos a un proceso por este injusto penal, haga que no deseen comparecer voluntariamente”, indicó la FGR.

Y es que el extitular de la SHCP no se encuentra en México desde el 3 de marzo del 2020, según los últimos registros, radicaba en Estados Unidos, donde laboraba en el Instituto Tecnológico de Masachusetts, sin embargo, habría renunciado para irse a Israel, y después de ahí no se tiene pista alguna de su paradero.

“Aunado a lo anterior, es un hecho notorio según los medios de comunicación y redes sociales que el imputado se encontraba residiendo en los Estados Unidos de América y laborando en el Instituto Tecnológico de Masachusetts, entidad académica de la que habría renunciado para irse a vivir al país de Israel”, informó.

Si es expedida la orden de aprehensión “podría dar lugar a la generación de una ficha roja para que la Interpol a nivel mundial colabore a la localización y detención del imputado, mismo que habría de ser requerido posteriormente mediante un procedimiento de extradición”.

La FGR notificó al Juez de control que otro elemento para otorgar la orden de captura es que, por los delitos que se le aquejan, podría enfrentar una condena de hasta 79 años en prisión.

Hace unos días, la FGR desistió de la demanda en contra del también extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el periodo del expresidente Enrique Peña Nieto, para presentar una nueva en la cual se incluyeran más elementos para perfeccionar la acusación y así volver a requerir una orden de captura.

De acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, Videgaray sería presunto responsable de diversos delitos, derivados del caso Odebrecht, asunto donde Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo señaló de supuestos sobornos.

Por otro lado la Fiscalía mexicana acusó este jueves al expresidente Enrique Peña Nieto de “traicionar a la patria” por estar involucrado en una trama de corrupción relacionada con la constructora brasileña Odebrecht.

En un comunicado, los fiscales señalaron que el exmandatario jugó un “papel central en la comisión de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral, lo que puede asumirse sobre la base de proposiciones empíricas generales”.

Peña Nieto logró en 2012 el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia, perdida en el año 2000 tras siete décadas en el poder. Durante su mandato “los hechos delictivos de cohecho y traición a la patria surgieron por disposición de él mismo”, ha aseverado la Fiscalía, encabezada por Alejandro Gertz Manero.

El exmandatario, de 54 años y residente en España, habría cometido los ilícitos “utilizando como instrumento” a dos altos cargos que lo acompañaron desde la campaña electoral para llegar a la Presidencia.