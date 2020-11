Checo Pérez largará tercero tras realizar la mejor clasificación de su carrera en el GP de Turquía

Impresionante. Así se define la clasificación que realizó Sergio ‘Checo’ Pérez. El piloto mexicano, quien llegó a estar en la primera posición, largará tercero en el GP de Turquía siendo ésta la primera vez que termina entre los tres primeros lugares de la clasificación en toda su carrera dentro de la Fórmula 1.

STROLL POLE

Perez's first ever top three start

Mercedes duo in P6 and P9

Yep… that just happened!#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/JjTKz24pD8

