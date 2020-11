México suma 98,861 muertes por coronavirus; se registran 3 mil nuevos contagios

La Secretaría de Salud del gobierno federal notificó 319 muertes más por covid-19, por lo que la cifra total de fallecimientos confirmados hasta este lunes aumentó a 98 mil 861.

Asimismo, se registraron 2 mil 874 nuevos contagios del virus SARS-CoV-2, causante del covid-19, informó Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud de la dependencia federal.

No obstante, de acuerdo con el funcionario, las estimaciones de la Secretaría de Salud indican que en todo el territorio nacional ha habido hasta un millón 168 mil 359 casos confirmados de covid-19, de los cuales sólo 42 mil 922 -equivalente al 4 por ciento- representan la epidemia activa y 754 mil 200 personas ya se habrían recuperado de la enfermdad.

Se estima también que además de las 98 mil 861 muertes confirmadas por covid-19 habría otras 15 mil 349 que no han sido confirmadas, ya sea porque no se ha obtenido el resultado de la prueba de laboratorio o porque, por diversas circunstancias, ya no es posible determinar la razón del fallecimiento.

Es decir, en total habría hasta 114 mil 210 muertes en México por covid-19.

Finalmente, hasta este lunes hay un 33 por ciento de ocupación de camas de hospitales disponibles a nivel nacional; a nivel particular, en las camas de uso general hay una ocupación de 35% y en aquellas con ventilador registran una ocupación de 28%.