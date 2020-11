HUACHICOLEO DESDE LAS ENTRAÑAS DE PEMEX

El Gobierno Federal tiene identificados a 25 funcionarios federales, estatales y trabajadores de Pemex en activo por presunta red de Huachicol. Los 25 funcionarios del Gobierno Federal supuestamente están involucrados en una red de huachicoleo en plataformas petroleras y en altamar, así como en un caso de evasión fiscal en Campeche, Tabasco y Veracruz. De acuerdo con un informe de inteligencia del gobierno señala que al menos en un caso participó el fiscal de Campeche, específicamente en el robo de miles de litros de combustible, delito en el que también está involucrada la empresa Tagal, ligada al ex director de Pemex, Emilio Lozoya. También se ubica en otro caso de comercio ilegal de hidrocarburos (huachicoleo) al titular de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tabasco y al Vicefiscal en Villahermosa. La lista con los nombres de los funcionarios, incluyera también a capitanes de buques mercantes, funcionarios de la FGR en Tabasco, jefes de la policía de Campeche e ingenieros de Pemex, así como personal administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que tenía bajo su mando el control de tráfico marino y la emisión de matrículas y permisos, junto a administradores de aduanas y jefes de departamento de vigilancia. En el expediente destacan que autoridades ministeriales tienen documentados al menos siete casos de robo de combustible en altamar, entre los años de 2018 a 2020, frente a las costas de Campeche y Tabasco. En la lista de servidores que aún se mantienen en activo en sus respectivas áreas, y cuyos nombres fueron reservados, ya que la investigación sigue en curso, también destacan los funcionarios aduanales de Tuxpan, Veracruz y además involucrados en un caso de evasión fiscal. La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a los trabajadores del Gobierno Federal que participan en la red, derivado de denuncias e investigaciones hechas por autoridades federales. El pasado 31 de enero del 2019, se reveló sobre una denuncia anónima de un empleado de Pemex, quien relataba que buques llenos de combustible robado partían de aguas mexicanas hacia Estados Unidos. También se registró un caso similar en la madrugada del 28 de enero pasado, cuando el buque Imiloa hizo una maniobra de descarga de combustible en altamar y no en un muelle, como establecen los protocolos de seguridad. En ese incidente participaron el capitán, el oficial de máquinas y el operador del buque, así como un representante de Pemex. En el caso de trasiego ilícito de hidrocarburos, se vio involucrada la embarcación Winchester, con la participación del titular de la FGR en Tabasco y el vicefiscal de Villahermosa. En el reporte señala que también se investiga por lavado de dinero a Tagal, una empresa ligada a Emilio Lozoya y a Odebrecht, y también es investigada por autoridades federales luego de que el pasado 4 de agosto de 2020 se le acusara de participar en robo y tráfico de combustibles en altamar.

