Jefe electoral de Georgia denuncia presiones de republicanos

El republicano Brad Raffensperger máxima autoridad electoral en el estado de Georgia denunció hoy que existen presiones de compañeros de su mismo partido para invalidar votos que le dieron la victoria al demócrata Joe Biden ante Donald Trump durante las elecciones presidenciales.

En una entrevista con The Washington Post, Raffensperger, que ha sido señalado por el todavía presidente, Donald Trump, y por varios de sus compañeros como responsable de un supuesto fraude, también dijo que ha recibido amenazas de muerte.

El funcionario aseguró que no solamente se siente molesto por las amenazas, sino desilusionado por la manera de proceder de sus copartidarios republicanos.

Pese a que Trump no lo ha reconocido, Joe Biden ganó Georgia por primera vez para los demócratas, un hecho que no se daba desde que el ex presidente Bill Clinton lo hiciera en 1992.