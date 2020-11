“Tengan confianza”: AMLO en caso Cienfuegos

Tener confianza, pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el regreso de Salvador Cienfuegos como hombre libre y sin cargo alguno luego de que la Fiscalía General de la República pidiera retirar los cargos en su contra.

En Palacio Nacional, el Presidente aseguró que habrá resultados, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), sobre el caso Cienfuegos y que su gobierno está sentando las bases de una nueva forma de impartir justicia.

“Decirle a todos los mexicanos que tengan confianza, que nosotros tenemos el compromiso de no fallarle al pueblo. Estoy seguro de que va a haber resultados, cómo no va a ser distinto ahora si antes estos hechos no sucedían. Estamos sentando las bases de una nueva forma de impartir justicia”, dijo el mandatario.

Además puntualizó que no debe de existir impunidad, pero tampoco se deben fabricar delitos, por lo que se buscará hacer justicia.