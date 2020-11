México supera la fatídica cifra de las 100 mil muertes por Covid-19

México rebasó los cien mil decesos confirmados por Covid-19 a ocho meses del primer fallecimiento certificado el pasado 18 de marzo. La Secretaría de Salud (Ssa) indicó que desde el inicio de la pandemia han muerto por la enfermedad cien mil 104 personas, con 576 decesos corroboradas por laboratorio en las últimas 24 horas.

Los contagios aumentaron en 4 mil 472 para un acumulado de un millón 19 mil 543 , mientras que de los 2 millones 649 mil personas notificadas, un millón 244 mil 739, ha obtenido un resultado negativo. Los pacientes recuperados suman 766 mil 361.

En conferencia vespertina en Palacio Nacional, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, destacó que “hoy en Mexico llegamos a las cien mil personas que han perdido la vida. Es una cantidad inusual, no se tenía ningún antecedente previo de una enfermedad infecciosa aguda, que pudiera afectar la vida de tantas personas”.

Recordó que las causas de muerte en México han estado dominadas por las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, o lesiones de causa externa como los homocidios y suicidios. El Covid-19, dijo, se ha ido posicionando, es un posicionamiento desagradable, triste, como una de las causas principales de muerte, y no sabemos desde luego cual terminará siendo la cifra, ya que la epidemia sigue, y hay otras afectaciones, como el tabaquismo, que contribuyen a la mortalidad.