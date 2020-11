No hemos podido detener la violencia como quisiéramos: AMLO

No hay ninguna razón para que no se aclaren esos asesinatos, señaló el mandatario

“No hemos podido detener como quisiéramos la violencia; hemos avanzado, pero nos falta” y crímenes contra periodistas lamentablemente se siguen presentando, pero en los hechos estamos buscando que no queden impunes, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se comprometió a reabrir el caso de Regina Martínez, asesinada en Veracruz en 2012, quien “me acompañó en el éxodo por la democracia, cubrió todo nuestro andar, todo nuestra trayectoria en Veracruz en 1990-91”. Adelantó que el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, presentará un informe sobre cada uno de los homicidios de periodistas.

“No hay ninguna razón para que no se aclaren esos asesinatos. Nosotros no protegemos a ningún grupo de intereses creados; no protegemos a la delincuencia común ni de cuello blanco”, afirmó.

En conferencia de prensa, señaló que de todos los delitos en el país “sólo homicidio es donde hemos tenido más dificultad” y la mayor parte tiene que ver con delincuencia organizada. A pregunta expresa sobre si hay denuncias por presuntos vínculos entre autoridad y delincuentes en Guanajuato, respondió: “creo que hay denuncias presentadas en la Fiscalía General de la República sobre esto”.

Lo indispensable es que “no haya vinculación de la delincuencia, no se vendan las plazas, no se proteja a la delincuencia desde los gobiernos municipales o estatales o gobierno federal; que se marque bien y se pinte la raya, la frontera entre delincuencia y autoridad”, aseguró.

Pero “queda el compromiso de que viene Encinas para informar sobre los homicidios de periodistas y lo que se está haciendo en materia de protección, porque desgraciadamente han perdido la vida quienes están en el sistema de protección”.

En referencia al crimen del comunicador Israel Vázquez, en Guanajuato, señaló que la fiscalía estatal detuvo a presuntos responsables y en otros casos “hemos hecho lo mismo también”.

López Obrador aseguró que su gobierno enfrenta la violencia que se heredó por “las malas políticas públicas que se aplicaron durante el periodo neoliberal, y la situación se agravó por el uso sólo de la fuerza, incluso declarar hasta la guerra”.

Insistió que está cambiado esa estrategia y se atienden la causas de la violencia, pero “es un proceso, porque se dañó mucho al país… Ya son otros bases, no se permite la corrupción, la impunidad y estamos garantizando la paz y la tranquilidad.

Dijo que Encinas explicará sobre los detenidos o no por crimen de periodista y aseguró que en el caso de Regina Martínez no sabía que se había cerrado el caso, “pero lo reabrimos y se hace la investigación a fondo. La conocí muy bien, una periodista incorruptible, profesional, entonces si vemos la forma legal de que se reabra el caso, si es que está archivado”.