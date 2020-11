CDMX en riesgo de regresar a escenario de mayo

De continuar al alza el número de hospitalizaciones de enfermos de SARS-CoV-2, la Ciudad de México podría colocarse nuevamente en un escenario como el vivido en mayo pasado, en donde se alcanzó el máximo de camas ocupadas en lo que va de la pandemia, con 4 mil 573.

Así lo advirtió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien mencionó que en los últimos siete días 200 pacientes con Covid-19 ingresaron a algún hospital de la capital, por lo que, hasta este jueves 19 de noviembre, las hospitalizaciones por esta enfermedad ascendían a 3 mil 427, de las cuales 836 eran de terapia intensiva.

«De seguir esta tendencia de las últimas semanas, pues, estaríamos hacia finales de diciembre con la misma ocupación hospitalaria, mediados, finales de diciembre, con la misma ocupación hospitalaria que tuvimos en mayo. Es decir, estamos a seis semanas, cinco semanas de corregir esta tendencia para que no siga creciendo y no lleguemos a una saturación hospitalaria y en particular al límite que tuvimos en el mes de mayo y junio.

Ante esta situación la mandataria capitalina informó que del 23 al 29 de noviembre la capital se mantendrá en semáforo naranja con alerta, además de que se disminuirá el horario para establecimientos mercantiles, medida que dijo se tomó en común acuerdo con las diferentes cámaras empresariales.

De tal forma que, desde este lunes, gimnasios, clubes deportivos, boliches, cines y teatros, exposiciones, librerías, museos, acuarios, casinos, centros comerciales, tiendas departamentales, negocios de barrio, estéticas, peluquerías y salones de belleza, así como parques de diversiones deberán de cerrar a las 19:00 horas, en tanto que para los restaurantes el cierre se mantendrá hasta las 22:00 horas, pero a las 19:00 horas deberán de restringir la venta de bebidas alcohólicas.

En todos los casos el aforo máximo permitido se mantendrá en 30% si se trata de un espacio cerrado, y al 40% si es en exterior.

Aún quedan sin autorización conciertos y eventos masivos, eventos deportivos con público, billares, eventos sociales, convenciones y congresos, baños públicos, asismismo aún no pueden operar oficinas y corporativos, escuelas y academias y guarderías y estancias infantiles.

«Estamos al límite del semáforo naranja y obviamente no queremos retroceder y por eso este trabajo compartido con los empresarios de la ciudad y obviamente el llamado a la ciudadanía para que nos apoye, apoye los demás, nos apoyemos todos para poder bajar la hospitalización.

La mandataria capitalina sostuvo que es necesario que los propietarios de los negocios así como los clientes fortalezcan el cumplimiento de todas las medidas sanitarias como la sana distancia, el uso de cubrebocas, caretas y gel antibacterial para lograr que disminuyan los contagios por Covid-19 y por ende las hospitalizaciones.

Además, informó que desde este viernes a las 18:00 horas y hasta el domingo a media noche habrá ley seca en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.