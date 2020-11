Aumento al precio de tortilla no está justificado: Consejo Nacional Agropecuario

México es autosuficiente en la producción de maíz blanco, que es el que se ocupa para la elaboración de la tortilla

Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) aseguró que no existen argumentos suficientes para que los productores aumenten entre 1 y 2 pesos el precio de la tortilla, tal y como lo han venido avisando.

En conferencia para presentar el Foro Global Agroalimentario 2020 a realizarse del 25 al 28 de noviembre, el dirigente enfatizó en que los aumentos en el precio del maíz blanco sólo justifican un incremento de máximo 30 centavos.

No obstante, pidió a los productores de tortilla “ser responsables con el consumidor” sobre todo tomando en cuenta la crisis económica por la que están atravesando, a la cual se suma una de salud y de seguridad.

En este sentido, explicó que México es autosuficiente en la producción de maíz blanco, que es el que se ocupa para la elaboración de la tortilla, por lo cual el cambio en los precios internacionales no debe tener un impacto directo.

En días pasados el Consejo Nacional de la Tortilla anunció que a partir del 1 de diciembre el precio de este alimento subiría entre 1 y 2 pesos como consecuencia del mayor costo de los insumos, sobre todo el de la harina.

Posteriormente, las Secretaría de Economía y Agricultura informaron que tras una revisión no encontraron argumentos suficientes para justificar dicho incremento.