“CHAYITO” ROBLES DISPUESTA A HUNDIR A EPN Y VIDEGARAY

Rosario Robles Berlanga, extitular de Sedesol y Sedatu en el sexenio Enrique Peña Nieto, decidió acogerse al criterio de oportunidad para colaborar con la Fiscalía General de la República como testigo protegido

Después de un año tres meses en el penal de Santa Martha Acatitla, bajo un criterio que no correspondía a las acusaciones (pues su juicio debió ser llevado bajo prisión domiciliaria), era predecible que Rosario Robles, contrario al consejo que le dio Enrique Peña Nieto en 2013 (“aguanta, Rosario, aguanta”), ya no soportará.

Este lunes se dio a conocer que la ex titular de Sedesol y Sedatu cambió, ella misma, el criterio de su situación. Va por el “de oportunidad”.

Robles Berlanga está detenida en la prisión de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, desde el 13 de agosto de 2019. Y el 18 septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitó por 10 años para empleos, cargos o comisiones en el servicio público por falsear información en su declaración patrimonial.

El pasado 12 de agosto, el propio Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), dijo en una videoconferencia que Rosario Robles está detenida y Emilio Lozoya Austin no, porque la exfuncionario federal del Gobierno Peña Nieto no ha dicho quiénes están detrás del fraude masivo contra México conocido como “Estafa Maestra”.

Ella ha dicho que es perseguida política y ha insistido en su inocencia. Pero el hombre más cercano a Robles, Emilio Zebadúa González, quien fue Oficial Mayor de la Sedesol y la Sedatu con Rosario al frente, ha decidido contarle a la Fiscalía General de la República todo lo que sabe sobre los desvíos de miles de millones en el Gobierno de Peña Nieto. Eso parece haberla animado a declarar también. Zebadúa González la ha puesto a ella por delante en sus declaraciones y puede ser condenada a más años de prisión si es hallada culpable.

Este lunes, sin embargo, el caso de Robles da un giro y la funcionaria comenzará a hablar a cambio de recibir beneficios de la FGR, según reportan fuentes cercanas al caso.

“La Estafa Maestra”, de acuerdo con reportajes de investigación y testimonios de testigos, es una red delictiva que apunta como principales protagonistas a Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Con esa estafa se habrían desviado hasta 7 mil 760 millones de pesos del erario y habrían participado 11 dependencias del Gobierno federal y ocho universidades públicas.

“Este individuo [Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex)] está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos”, dijo Gertz Manero cuando se le preguntó si había un trato distinto para ambos exfuncionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto. “Una circunstancia que ha generado una denuncia patrimonial de 400 millones de pesos”, precisó.

“En el otro caso [el de Rosario Robles] no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas gran parte de las instituciones educativas del país”, comentó el Fiscal General.

“La jerarquía de los daños merecen la actitud solidaria para descubrir la ‘Estafa Maestra’, una conducta reiterada en donde se incluyeron y usaron las instituciones de educación superior, decenas de personas procesadas, gente que ha ido teniendo sentencias. Toda clase de procedimientos probados”, afirmó Gertz Manero, y luego agregó, con tono de indignación: “¡Por favor, digo, qué pasó!”.

Por ello, la FGR habría solicitado una sentencia de 21 años para Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por la presunta omisión de los desviós millonarios que habrían realizado funcionarios de ambas dependencias durante su administración.

A lo largo del escrito, recordó que apenas el pasado 21 de octubre, sus abogados solicitaron por diversos motivos el sobreseimiento de la causa penal que se sigue en su contra, proceso en el que le hubiera gustado que los medios asistieran “para darle más transparencia” al caso “frente a la opacidad con la que la Fiscalía ha manejado otros”.

Ante la “presión” y la “acusación grave” que enfrenta por delincuencia organizada, la mejor decisión que pudo tomar Rosario Robles fue acogerse al criterio de oportunidad de la Fiscalía General de la República (FGR), consideró Epigmenio Mendieta, abogado de la exsecretaria de Desarrollo Social.