Rosario Robles declarará en contra de Videgaray, omitirá a Peña Nieto

La ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles hará valido el criterio de oportunidad otorgado por la Fiscalía General de la República y otorgará información que vincula a Luis Videgaray con el desvío de recursos a las campañas presidenciales de Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade.

“Después de hablar con la maestra Robles, se llegó a a la determinación de que vamos a utilizar el criterio de oportunidad que ofrece la Fiscalía General de la República. Ahorita vamos a plantearlo a la FGR y a la Fiscalía de Inteligencia Financiera para llegar a Luis Videgaray.” Señaló esta mañana su abogado Sergio Arturo Ramírez.

El desvío de recursos se dio mediante la llamada “Estafa maestra” en la que participaron diversas instituciones y universidades para desviar recursos destinados a programas sociales.

En conferencia luego de visitar a Robles, quien permanece privada de la libertad en el Centro Femenil de Santa Martha Acatitla, desde el 13 de agosto del año pasado, dijo que la exfuncionaria aportará todos los datos de prueba necesario y que por el momento no hay alguna información ni señalamiento directo en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto, ni de algún otro funcionario.

«Al ex presidente Peña no se le va a buscar de ninguna manera porque no hay ningún tipo de vínculo que llegue por parte de la maestra a él, todo es Luis Videgaray.” afirmó el abogado.

De la misma manera, Ramírez afirmó que su defendida es inocente y que se siente decepcionada “de que la tratan de involucrar para zafar a un sinnúmero de personas de cosas que ella no es responsable”.