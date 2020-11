Videgaray se defiende de las acusaciones de Robles

“ Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras. Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta, en la llamada Estafa Maestra, y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo”, refutó el exfuncionario, quien es señalado por otros miembros del gobierno como cabeza de la operación que desvió millones de pesos a campañas del PRI.

El ex secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso se defendió de los señalamientos de Rosario Robles que lo vinculan a la “Estafa Maestra” y aseguró que Robles Berlanga no puede inculpar a otros por desesperación.

