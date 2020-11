La marcha del 25N resultó con un saldo total de 43 heridos, 23 policías y 20 civiles

En plena marcha celebrada por ser el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, hubo acosos de parte de hombres en repetidas ocasiones, lo que provocó altercados entre protestantes y civiles.

“¡Nos están matando!”, se escuchaba en el megáfono cuando, a la altura de la Alameda, una chica, con martillo en mano, pasó corriendo por el carril de bicicletas persiguiendo a un hombre mientras gritaba: “¡Agárrenlo! me tocó el culo”.

Pese a que el perímetro de Hidalgo al Zócalo fue protegido con barreras y madera, no faltaron las pintas ni las bombas caseras que las feministas lanzaron por encima de las barreras, rompiendo vidrios de negocios y de anuncios.

“AMLO feminicida”, “Sheinbaum mentirosa”, “ni una menos”, “al Estado no le importa”, “las niñas no se tocan” y “no somos criminales” eran algunas de las frases que podían leerse.

A las consignas de “las mujeres que mataste no morirán”, civiles en las laterales respondían con “pendejas”, “por eso las matan” o “esas no son formas”.

Alrededor de las 17:00 horas, todos los contingentes arribaron a la plancha del Zócalo para escuchar los testimonios de víctimas y familiares de violencia de género, quienes pedían por el megáfono que se retiraran los cuerpos policiacos.

Muchas mujeres comenzaron a dispersarse, otras realizaban pintas en el piso o mostraban las mantas donde informaban por qué marchaban; otro grupo quemó una cruz y una piñata en forma de puerco, para posteriormente bailar alrededor.

Al anunciar que la policía estaba encapsulando a unas chicas cerca de la Catedral, empezaron los enfrentamientos con elementos de seguridad que se extendieron el resto de la tarde, incluso les lanzaron gas pimienta.

“Las noticias no son las paredes, somos nosotras. Ojalá nos hubieran defendido como lo están haciendo con las paredes”, era la respuesta de las feministas, quienes pintaron y golpearon a varios hombres para un saldo total de 23 policías y 20 civiles heridos.