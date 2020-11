Trump recibe nuevo revés en su intento por desestimar votación en Pensilvania

“Las elecciones libres y justas son el alma de nuestra democracia. Los cargos por injusticia son graves. Pero calificar una elección como injusta no significa que sea así. Los cargos requieren acusaciones específicas y luego pruebas. No tenemos ninguno aquí”, dijo el juez Stephanos Bibas.

