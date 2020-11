“Duele mucho”: AMLO reconoció que la pandemia es lo más difícil de su segundo año de gobierno

Andrés Manuel López Obrador, hizo una reflexión a dos años de asumir la Presidencia, y dijo que las tres dificultades a enfrentado durante este tiempo en el gobierno han sido la pandemia, la crisis económica y los ataques de la prensa y los conservadores. Explicó que lo más difícil ha sido la emergencia sanitaria por el coronavirus, y lejos están las dos últimas situaciones.

“Lo más difícil la pandemia, además muy doloroso, eso si duele mucho, eso es lo que más nos ha afectado. En segundo lugar, pero muy distante de lo primero, la crisis económica, porque eso lo estamos enfrentando bien, la pandemia lo mismo, pero es algo muy fuerte, muy doloroso, la crisis económica bastó con no seguir la fórmula neoliberal…

Y lo tercero, pero muy marginal , los ataques en los medios de comunicación y la reacción conservadora, porque tampoco ha sido muy significativa”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador aseguró que no han sido significativos, y puso como ejemplo de los ataques en su contra de los “conservadores”, al Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA).

«Aquí está el ejemplo en el Zócalo, había creo que 200 ya quedan 50, y le meten y le meten y le meten, y todos los medios tomando declaraciones, y no se consolidan. Ahí anda Claudio X. González apuradisimo, hay un cartel diciendo: ´si no nos juntamos esto se acaba´, dicen los intelectuales orgánicos, los políticos corruptos de los partidos, dicen : ´la unidad, porque si no se acaba´ , pero no el país.

Yo creo que esa alianza en contra les va a afectar más, yo ni debería de estarlo diciendo, pero un consejo no se le niega a nadie, pero imagínense que los que pensaban que el PRI era una cosa y el PAN otra y el PRD otra, y ahora todo juntos, pues va a tener un efecto de bumerán, un efecto contrario. La política no es ciencia exacta, es de aproximación”, señaló.