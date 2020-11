“No estuvimos a la altura”: Guillermo Ochoa pidió disculpas por la eliminación de América en los cuartos de final de la Liga MX

América tuvo una de las noches más tristes de su historia al caer ante las Chivas, su acérrimo rival, en los cuartos de final de la Liga MX, que los eliminó de la Liguilla por el título. Por ello, Guillermo Ochoa, portero y capitán de los azulcrema, salió a dar la cara por la actuación del equipo.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el veterano arquero le mandó un mensaje a la afición americanista. Recordó el torneo atípico que se vivió por la epidemia de COVID-19, pero aseguró que ese no es un pretexto para la forma en que fueron eliminados por los rojiblancos.

“Estamos tristes y decepcionados como gran parte de ustedes, un torneo raro y diferente desde el inicio por todas las circunstancias de este 2020 pero que sin duda no es pretexto para no haber dado una mejor batalla el día de ayer”, escribió.

Reconoció que las Águilas no estuvieron a la altura del compromiso que tuvieron en la fase final del torneo mexicano. Sin embargo, anotó que buscarán mejorar para la parte final de la Liga de Campeones de la Concacaf, mejor conocida como “Concachampions”, torneo que disputará su fase final del 16 al 22 de diciembre.

“Está claro que no estuvimos a la altura de una liguilla y tenemos que dar la cara; pero sobretodo levantarla porque tenemos en muy poco un torneo que jugar y sacarnos la espina”, apuntó el mexicano.

Aun así, el también guardameta de la selección mexicana aclaró que este certamen internacional no cambiará lo sucedido en la Liguilla. Esto a pesar de que, en caso de ganar la competencia, podrían ir al Mundial de Clubes en febrero del próximo año.

“No cambia lo que pasó en liguilla, pero puede darnos una satisfacción y aparte al vestir esta camisa tenemos el compromiso de tener autocrítica y revertir la situación porque así lo exige este escudo y su afición”, finalizó.

Estas declaraciones fueron parecidas a las de Miguel “Piojo” Herrera, técnico de los de Coapa. Tras la derrota, el estratega indicó que no hay pretextos por la eliminación que sufrieron.

“Un temporada difícil, pero ese no es pretexto. El equipo careció de actitud y en el segundo tiempo fue cuando lo hizo, pero ya cuando teníamos que hacer tres goles. Al final de cuentas sumamos una buena cantidad de puntos y esa temporada regular fue buena, pero la Liguilla fue mala y por eso estamos eliminados”, declaró en conferencia de prensa.

A su vez, el timonel mexicano desconoció de su futuro en la institución capitalina. Además, afirmó que ganar la Liga de Campeones no salva al América de la decepción de quedar fuera del torneo mexicano en las primeras instancias de la Fiesta Grande.

“Un partido desafortunado, ellos nos sacan jugadas con disparo, tuvimos un par de jugadas para concretar y no pudimos. Si el equipo no levanta el título es un fracaso, eso lo sabemos todos, la decisión del puesto hay que preguntárselo a Santiago (Baños), la Concacaf es un torneo diferente y no salva el fracaso de la Liga”, explicó el estratega.

Y es que perder contra los tapatíos destapó una infinidad de críticas hacia el conjunto del Piojo. Un ejemplo es la de Ángel Reyna, quien fue campeón de goleo con los azulcremas en el torneo Clausura 2011.

“Ojalá que entendieran por qué me encabronaba, lloraba y berreaba cuando perdía!! Me importaba un carajo si fueran extranjeros o mexicanos pero exigía!!! América No puedo con el número 10 (Giovani Dos Santos) de verdad que no puedo!!! @Chivas muchos huevos!!”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

No obstante, respaldó el trabajo de Miguel Herrera y de Guillermo Ochoa. “Por el @MiguelHerreraDT meto las manos!! @yosoy8a eres único!!! Y te admiro cabrón!! Solo le daría las gracias a 3 solo a 3 y cambiaría todo!!!”, mencionó.