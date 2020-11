AMLO pide a estados mejorar recaudación de impuestos y no sólo «esperar el cheque» de la Federación

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió esta mañana a los gobernadores de los estados que se han quejado por la disminución de recursos otorgados por la federación y pidió mejorar sus ingresos por la recaudación de impuestos y no sólo “estar esperando el cheque”.

Subrayó que entidades y municipios deben esforzarse para tener una mejor recaudación de ingresos propio, lo que les permitiría tener un mejor presupuesto y beneficiar a más gente.

“Hay estados y municipios que no cobran impuestos locales o que tienen acuerdos con las grandes empresas, acuerdos políticos, electorales, para que no paguen el predial, para que no paguen el agua, y se dedican nada más a estar recibiendo el cheque que les manda la Federación mes con mes”, dijo.

De visita en Playas de Rosarito, Baja California, el mandatario respaldó al gobernador de esa entidad, Jaime Bonilla, quien exigió el pago del agua a grandes corporativos en el estado.