“Tan lejos de Dinamarca”: tunden a AMLO por su declaración sobre el sistema de salud

Llegó el 1 de diciembre del 2020, día en que se debería cumplir la promesa que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo acerca de tener un sistema de salud equiparable al de Dinamarca: “un sistema de salud que funcionaría al 100% con atención de calidad y medicamentos gratuitos para todos”.

Sin embargo, el día prometido llegó en un contexto de pandemia que ha dejado en el país casi 106,000 muertes en sólo nueve meses y éstas siguen en aumento sin freno alguno, además de un deficiente sistema de salud y desabasto de medicamentos, especialmente aquellos que se ocupan en tratamientos contra el cáncer.

“Como en Dinamarca, como en Canadá, como en Reino Unido”, esos países fueron el comparativo de López Obrador al que anhelaba llegar con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la mañana del pasado 16 de enero de este año.

Uno de esos anhelos entró en vigor este martes. El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell informó que desde hoy, la atención médica en los hospitales federales mexicanos será gratuita para toda la población, incluida la que no tenga ningún tipo de seguro médico. Esta es la versión que México tiene del sistema de salud de Dinamarca.

El epidemiólogo explicó que la atención gratuita fue un compromiso del Presidente de México, una idea que se siguió trabajando “a lo largo de los meses y a pesar del COVID”.

Sin embargo, bajo ese contexto, Gabriel Guerra Castellanos, presidente y director General de Guerra Castellanos y Asociados, con amplia experiencia en asuntos internacionales en el ámbito público y privado criticó en Twitter esta mañana:

“Muy buenos días a todos desde un país que ni va a ser Dinamarca hoy ni fue Suiza hace un par de años. Somos lo que somos gracias a lo que hacemos y a lo que dejamos por hacer”.

Críticas y burlas como esta, han destacado en redes sociales. Otra de las voces que recordó el compromiso de la 4T fue el ex presidente Felipe Calderón, quien se burló al publicar un video en donde AMLO declaró ese compromiso y escribió “¡falta poco!” al respecto.

Por otro lado, Xavier Tello, Médico Cirujano y Analista en Políticas de Salud, destacó en una columna para El Economista que lo más probable es que el mismo López Obrador no supiera en lo que se metía al hacer esta promesa.

Aseguró que alcanzar un sistema sanitario como el de países europeos no se logra de la noche a la mañana y mucho menos en dos años. Estimó que no se dieron o no quisieron aceptar que el principal problema del sistema de salud en México es una histórica falta de inversión, que nunca ha pasado del 2.9% del PIB, cuando debería rondar entre el 5 y el 6%.

“La promesa de Dinamarca es fácil cuando no se conoce cómo funcionan los sistemas europeos, los cuales no son 100% gratuitos ni en todos los casos ni en todos los servicios, ya que recurren a una enorme participación público-privada (cosa que detesta la 4T)”, se lee en su columna, en esta ocasión, llamada “Tan lejos de Dinamarca”.

Por otro lado, Javier Lozano, quien dirigió la Secretaría de Trabajo y Previsión Social durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, criticó a manera de burla la anhelada promesa de López Obrador, pues publicó una fotografía en donde se muestra a decenas de trabajadores haciendo fila a temprana hora para ser atendidos en la clínica 27 del IMSS.

“Para quienes dudaban de la palabra del presidente, he aquí una imagen del nuevo sistema de salud. Igualito que en Dinamarca. Es Tijuana. Es el IMSS”.

Y es que cabe destacar que en Dinamarca hay una población de 5,806,000 habitantes, lo cual es mucho menor a la población de México, que se estima en 126,200,000 habitantes. Ni siquiera es equiparable con la capital, pues esta cuenta con una población de 8,855,000.

Además, al inicio de la administración lopezobradorista, a nivel nacional, se contaba con 2.1 médicos por cada 1000 habitantes, mientras que en Dinamarca la equivalencia por cada millar de habitantes es de 4.4.

No obstante, desde mayo, cuando se establecieron mesas de trabajo a fin de identificar los principales problemas para lograr una atención de calidad y efectiva en los hospitales mexicanos, encontraron que sólo se cuenta con 0.9 médicos especialistas por cada 1,000 habitantes, lo cual es mucho menor a los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que promedian, en este mismo esquema, 3.5.