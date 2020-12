AMLO reconoce aumento de feminicidios y homicidios

Presume también ahorro de un billón 300 mil mdp en segundo informe de gobierno

Tras asegurar que en su gobierno, la autoridad ya no se asocia con la delincuencia y no hay impunidad para nadie, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que los delitos de feminicidio, homicidio doloso y extorsión siguen a la alza en nuestro país.

Desde Palacio Nacional donde presentó un informe a dos años de su administración, informó que de 11 delitos de alto impacto del fuero común, tres de ellos siguen a la alza y los ocho restantes han logrado disminuir.

“Las únicas excepciones han sido el homicidio doloso, el feminicidio y la extorsión, que han aumentado en 3.8 por ciento, 8.9 por ciento y 21 por ciento, respectivamente”, señaló al mencionar que se logró bajar 23 por ciento el robo a casa habitación; robo a transeúnte, 30 por ciento; robo en el transporte público colectivo, 42 por ciento, entre otros.

Ya están sentadas las bases de la Cuarta Transformación, afirma AMLO

“En mi gobierno, la autoridad no se asocia con la delincuencia, no hay impunidad para nadie y, aunque todavía falta mucho para pacificar al país, sostenemos con hechos que se revirtió la tendencia al alza en la mayoría de los delitos que se cometían”, insistió.

Más adelante, expresó que en el combate a las organizaciones delictivas se respetan los derechos humanos, donde las fuerzas federales no cometen masacres ni se remata a los heridos. Ejemplificó que en 2011 y 2012, en plena guerra contra el narco se dio un índice de letalidad de 709 personas, y ahora es de 124 delincuentes fallecidos menos.

En ese sentido, López Obrador hizo un nuevo reconocimiento a las Fuerzas Armadas, al respaldo incondicional de los soldados y marinos de México que han apoyado en labores de seguridad pública, porque ahora lo permite la Constitución, con lo que están inaugurando una nueva etapa en su función de servicio a México.

“Nos han ayudado en la protección de instituciones estratégicas, en la noble aplicación de los planes Marina y DN-III en auxilio a la población afectada por sismos, inundaciones ahora con la pandemia y otras calamidades.

“En nuestro gobierno los institutos armados están entregados, además, a la ejecución de obras en beneficio de nuestro pueblo: dragan ríos, limpian playas, construyen canales, aeropuertos, sucursales del Banco del Bienestar, administran puertos, vigilan aduanas y cultivan en viveros millones de árboles para sembrar parcelas comunales, ejidales y pequeñas propiedades”.

Extendió el reconocimiento a los secretarios de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González.

El primer mandatario consideró también que la Guardia Nacional ha resultado de gran apoyo en tareas de seguridad pública, la cual cuenta con 98 mil elementos desplegados en los 32 estados del país y se prevé que el próximo año se tengan 150 mil policías, oficiales y mandos.

En su informe por su segundo año de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que su política de austeridad permitió el ahorro de un billón 300 mil millones de pesos en compras y contratos.Ç

AMLO explicó que el salario mínimo ha aumentado 30% y resaltó que se canceló la mal llamada reforma educativa.

En su discurso en Palacio Nacional, el mandatario mexicano dijo que el país no se ha endeudado y se combate a la corrupción. “Ya es realidad la pensión universal para adultos mayores, para las personas de escasos recursos la atención médica y los medicamentos son gratuitos”, explicó.

Explicó que en dos años se tomaron decisiones importantes como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el inició de la obra del Tren Maya, se estableció la política de ayuda a la frontera norte como la disminución de los impuestos, medida que se replicó en la frontera sur.

AMLO dijo que la propagación de la COVID-19 provocó desempleo, pero afirmó que su gobierno enfrentó la situación con “estrategias no convencionales que han permitido salir de la adversidad”.

Dijo que su gobierno recibió un sistema de salud con carencia; no obstante, en su administración se logró reconvertir 971 hospitales para atender a personas infectadas con COVID-19. Agregó que por las medidas de austeridad y combate a la corrupción no se tuvo que recurrir a préstamos para enfrentar el impacto económico del virus.