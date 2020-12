“Me dicen López-Gatell y Alcocer que no es indispensable”: AMLO reiteró por qué no usa cubrebocas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió este miércoles a las declaraciones que hizo hace unos días el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en las que dijo que “México se debía tomar en serio la pandemia”.

“Bueno yo me guío por lo que me recomiendan los encargados de llevar a cabo pues toda la estrategia para llevar la pandemia, desde el principio lo que me han recomendado es que guarde la sana distancia , eso es lo más importante, y el aseo, que me lave las manos, y cuidarnos, que eso es lo fundamental.

Que eso es también lo que yo volvería a recordar, a todos, que nos cuidemos, más que las imposiciones de que no salgas , quédate en tu casa actúa de esta forma o de otra , esas recomendaciones y sobre todo las que tienen que ver con toque de queda, medidas coercitivas, todo eso que está a flor de piel, que quieren mostrar su mano dura, dictadura, pues no; todo eso no es lo más importante.

Lo fundamental es que garantizan la libertad, que se haga conciencia de que nosotros debemos de cuidarnos, de que nosotros ya somos mayores de edad, ha habido mucha información de lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer , eso es lo que yo hago”, indicó el mandatario mexicano.

“Por ejemplo yo voy a giras, no hay mítines, a veces tengo que subir el vidrio, a mis adversarios que no les gusta el vidrio arriba , pero pues es parte del cuidado, a mis adversarios no les gusta nada de lo que hacemos, pero actuamos de manera precavida”.

Al ser cuestionado sobre lo que Tedros dijo sobre el uso del cubrebocas, López Obrador dijo que él se guía por las recomendaciones del secretario y el subsecretario de de Salud, Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, respectivamente, y que se cuida con otras medidas , como la sana distancia.

“Me dicen López-Gatell y Alcocer no es indispensable, hay otras medidas, y yo pienso que es mejor la sana distancia y cuidarnos”, dijo.

López Obrador ha sido cuestionado por no utilizar cubrebocas durante su conferencia de prensa, a lo que reiteradamente ha dicho, que no es necesario porque es un espacio donde hay sana distancia suficiente, además de que dentro del Salón Tesorería, donde se lleva a cabo la mañanera, no ingresan más de 50 personas.

Al mandatario mexicano se le ha visto con cubrebocas al momento de abordar los aviones, cuando sale de gira por estados del país; pues ha manifestado, que no lo usa en sus conferencias matutinas porque se puede guardar la sana distancia, y en un avión no.

La Organización Mundial de la Salud recomendó que en lugares con transmisión generalizada de coronavirus todas las personas que no puedan mantener con otras la distancia de dos metros, como por ejemplo en el transporte público, tiendas o espacios cerrados con mucha gente, utilicen mascarillas o tapabocas de tela.

En una actualización de su guía de consejos sobre este elemento de protección, la organización considera que a medida que los países van levantando las medidas de confinamiento y las restricciones de movimiento es necesario que las personas las utilicen para protegerse en situaciones en las que no se puede aplicar la distancia social recomendada.

Hasta ahora, la OMS solo recomendaba -según su guía del pasado 6 de abril- el uso de mascarillas para la gente que atendía a personas potencialmente contaminadas, o que tenían tos o estornudos; así como para el personal sanitario. Sin embargo, volvió a cambiar de opinión y ahora aconseja que todos deben utilizarlas.