Coronavirus: la OMS evalúa la implementación de “certificados de vacunación electrónica” para poder viajar

La Oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa no aprueba que los países emitan “pasaportes de inmunidad” para la personas que ya se han recuperado de COVID-19, pero ha avanzado que está investigando las posibilidades de utilizar “certificados de vacunación electrónica” para permitir viajar durante la pandemia.

“Estamos estudiando muy de cerca el uso de la tecnología en respuesta al COVID-19. Una de ellas es trabajar con los Estados miembro para conseguir un certificado de vacunación electrónica”, ha resaltado el departamento europeo del organismo sanitario internacional de Naciones Unidas en rueda de prensa este jueves.

Estos certificados serían iguales a los que recientemente se pusieron en marcha en Estonia, las “tarjetas amarillas inteligentes”, las cuales sirven para fortalecer la iniciativa COVAX, que trata de acelerar el desarrollo y el acceso equitativo a las vacunas de Covid-19, según la OMS.

Estas “tarjetas amarillas” constituyen un sistema digital con el que poder comprobar y hacer un seguimiento interactivo de los datos médicos de un paciente, por lo que suponen una ayuda fácil y eficaz para identificar a las personas que hayan recibido la nueva vacuna de la Covid-19.

Los certificados digitales podrán ser utilizados como garantía a la hora de realizar viajes, ya que indicarán que el viajero se ha vacunado contra la enfermedad y no supone un riesgo para el resto de viajeros o ciudadanos del país de destino.

Por otra parte, el director regional de la OMS en Europa, Hans Henri P. Kluge, ha avanzado que la próxima semana tendrá lugar una reunión con los ministros de Salud de los 53 Estados miembro para estudiar la efectividad de las medidas en las escuelas en el contexto de la pandemia. “Para reducir la transmisión en las escuelas, hay que reducir la transmisión en las comunidades”, ha comentado la Oficial Superior de Emergencias de la OMS, Catherine Smallwood, durante su intervención en la rueda de prensa.

La vacuna no es el fin de la pandemia

Las vacunas son una parte importante de la batalla contra el COVID-19, pero no acabarán por sí solas con la pandemia, dijo ayer Mike Ryan, el principal experto en emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Estamos viendo surgir datos de que la protección puede no ser de por vida y, por lo tanto, puede haber reinfecciones”, advirtió el funcionario del organismo. “Las vacunas no equivalen a cero COVID”, sostuvo y agregó: “No todo el mundo tendrá acceso a las vacunas a principios del año que viene”.

En la misma línea se había expresado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien advirtió que las repercusiones sociales y económicas del COVID-19 “son enormes y van en aumento”, por lo que sería ingenuo creer que una vacuna pueda revertir los daños causados por la pandemia, que durarán años o incluso décadas. “A casi un año del inicio de la pandemia, enfrentamos una tragedia humana, así como una emergencia de salud pública, humanitaria y de desarrollo”, señaló Guterres.

66 millones de casos en el mundo

La pandemia del nuevo coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 678.000 casos nuevos en todo el mundo, muy cerca del récord de 690.000 del viernes, hasta rozar los 66 millones de afectados globales, y otros 12.410 muertos, según el balance publicado este sábado por la Universidad Johns Hopkins.

Con los 678.401 casos registrados en la víspera total asciende a 65.925.374 contagios, mientras que la cifra global de fallecidos se sitúa en 1.519.050. Más de 42,3 millones de personas han logrado superar la COVID-19, la enfermedad respiratoria generada por el coronavirus.

Estados Unidos ha registrado en las últimas semanas los peores datos de casos de toda la pandemia y computa en este balance más de 227.000 positivos y 2.607 muertos, su nuevo récord diario de contagios, con un total de 14,3 millones de contagios. Las víctimas mortales por la COVID-19 en suelo estadounidense se elevan a 278.932.

India, en cambio, sigue con la tendencia a la baja de la tasa de contagios de estas últimas semanas, si bien ya supera los 9,6 millones de casos y acumula 139.700 fallecidos. El país asiático es el que más recuperaciones ha registrado hasta la fecha, más de 9 millones.