Reino Unido y UE rechazan resultados de elecciones parlamentarias en Venezuela

La Unión Europea ha señalado este lunes que no reconoce el resultado de las elecciones legislativas en Venezuela, al considerar que no han cumplido los estándares internacionales «mínimos» y se da un plazo hasta enero para definir su relación con la Asamblea Nacional que ahora mismo dirige el presidente encargado, Juan Guaidó; mismo caso del Reino Unido, que desconoció los resultados electorales asegurando que los resultados no muestran la voluntad del pueblo venezolano.

Ambas partes coinciden en, «la falta de respeto al pluralismo político y la inhabilitación y enjuiciamiento de los líderes de la oposición no permiten que la UE reconozca el proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente, y sus resultados como representativos de la voluntad del pueblo venezolano».

Reino Unido afirmó que los comicios no fueron “libres ni justos”, y no cumplieron con las condiciones impuestas por el gobierno británico, por lo que no reconocerán las elecciones y seguirán apoyando al autoproclamado presidente Juan Guaidó.

Anteriormente, como se esperaba, Estados Unidos dijo que las elecciones fueron una farsa al no darse el resultado que esperaban y reafirmar el poder de Nicolás Maduro.