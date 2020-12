Comenzó el operativo para distribuir el primer lote de vacunas Pfizer contra el covid-19 en EEUU

Después de que la vacuna fuera autorizada por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos el viernes pasado, la planta de Pfizer en Kalamazoo, Michigan puso en marcha hoy el operativo para lograr la distribución lo más rápido posible. La operación cuenta con la colaboración del gobierno Federal y operadores de correo como Fedex y UPS, así como las autoridades sanitarias de los estados, que serán responsables de la administración final de la vacuna y determinar qué cantidades de dosis requieren.

Los primeros camiones que salieron de la fábrica transportaron unas 184.275 dosis de la vacuna cada uno en 189 cajas. Otras 3.900 dosis saldrán este mismo domingo, mientras que para el lunes está previsto el envío de unas 390.000 dosis que llegarán a destino el martes

Los operarios trabajan en planta de fabricación de Pfizer Global Supply Kalamazoo en Portage, Michigan“Esperamos que 145 sitios en todos los estados reciban la vacuna el lunes, otros 425 sitios el martes y los 66 sitios finales el miércoles, lo que completará la entrega inicial de los pedidos de Pfizer para la vacuna”, dijo el general Gustave Perna, jefe de operaciones de la iniciativa de vacunas del gobierno federal Operación Warp Speed.

La primera etapa contempla la vacunación de unos tres millones de personas.

Perna dijo que para finales de diciembre esperan distribuir por todo el país 40 millones de dosis, que se asignarán a los estados en base a sus necesidades para cubrir a los grupos prioritarios designados por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

La FDA concedió el viernes la aprobación para la vacuna y el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU votó ayer por unanimidad recomendarla para personas de 16 años o más. Ahora, el director del CDC, Robert Redfield, debe aceptar la recomendación del ACIP para dar luz verde a la vacunación.

Los asesores basaron la recomendación de hoy en las pruebas científicas que respaldan la vacuna, incluidos los datos de un estudio clínico de fase 3 anunciado el mes pasado y publicado en The New England Journal of Medicine el 10 de diciembre de 2020, así como en la orientación provisional que el CDC hizo el 1 de diciembre pasado con respecto a la asignación de las dosis iniciales de la vacuna.

“La recomendación marca un paso trascendental en este viaje histórico y el comienzo de otro, ya que trabajamos conjuntamente con el gobierno de los EEUU, otras compañías de vacunas y nuestros muchos socios para ejecutar el programa de vacunación masiva más grande en la historia de nuestra nación. Colectivamente, nos proponemos vacunar a cientos de millones de estadounidenses para fines de 2021”, dijo Albert Bourla, Presidente y Director Ejecutivo de Pfizer. “Con las vacunas a punto de comenzar esta semana, siento un gran orgullo por lo que hemos logrado colectivamente en los últimos nueve meses. Ahora espero el día en que esta devastadora y mortal pandemia quede finalmente atrás”, agregó.

“Iniciamos nuestro proyecto para desarrollar una potencial vacuna COVID-19 en enero porque sentimos que teníamos el deber de aprovechar nuestras tecnologías de ARNm y nuestras competencias de desarrollo rápido de vacunas para ayudar a hacer frente a la pandemia”, afirmó Ugur Sahin, director general y cofundador de BioNTech. “Tenemos el mayor respeto por todos los trabajadores de la salud y las personas que trabajan día y noche en instalaciones de cuidados a largo plazo y hospitales. Ellos han estado cuidando a tantas personas que necesitaban ayuda. Ahora, nos sentimos honrados de poder apoyarlos proporcionando esta vacuna”.

La presidenta de la Asociación Médica Americana, Susan Bailey, dijo en una declaración el sábado que el mayor obstáculo para la vacuna es la voluntad de la gente de ser vacunada. “Para que quede claro, estas vacunas reducirán la muerte y las enfermedades graves. Han sido evaluadas rigurosamente, y si suficientes de nosotros se arremangan y se vacunan, podemos eventualmente recuperar la normalidad”, dijo.

Los asesores de los CDC han recomendado que los trabajadores de la salud y los residentes de los centros de cuidados a largo plazo sean los primeros en recibir la inyección.

La vacuna llega en momentos en los que Estados Unidos registra cifras diarias récord de casos y muertes. el promedio de nuevos casos diarios en la última semana fue de 210.764, otro récord pandémico, según datos de Johns Hopkins.