“No se permitirán abusos”: AMLO anunció oficina para apoyo a los paisanos en Palacio Nacional

Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes la creación de una oficina en Palacio Nacional, que dependerá directamente de la presidencia de la República, y que coordinará toda la acción de apoyo y protección a los paisanos que regresen de Estados Unidos a México.

“Vamos a dar a conocer información para el apoyo a nuestros paisanos, héroes paisanos que vienen a visitar a su familiares en estas fechas y queremos ayudarlos, apoyarlos, protegerlos, que nos los extorciones al llegar a su patria, que se les trate como lo que son ciudadanos, héroes paisanos.

Se ha iniciado un programa de apoyo de protección a nuestros paisanos pero se va a reforzar, vamos a establecer desde el día de hoy una oficina en Palacio Nacional, dependiendo de la presidencia de la República. Me van a estar informando diariamente porque en esa oficina se va a coordinar toda la acción de apoyo a nuestros paisanos.

Para que no los maltraten, para que no los asalten, no los extorsionen, he dado instrucciones a la Guardia Nacional, para que cuando lleguen nuestros paisanos, pasen las aduanas, se les dé protección y vamos a estar pendientes”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador dijo que en esa oficina se va a coordinar toda la acción de apoyo, de protección a los paisanos, para que no los maltraten, para que no los asalten y no los extorsionen.

El mandatario agregó que su gobierno estará al pendiente de la situación de los paisanos y envió un mensaje a todos los servidores públicos de aduanas, de migración, Guardia Nacional, Policía de Caminos para actuar con rectitud, honestidad y apoyar a los paisanos, respetarlos, “porque no se va permitir ningún abuso, por eso la oficina en Palacio Nacional”.

Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Digital de la Presidencia de la República, señaló que la instrucción del presidente es tener una oficina en Palacio Nacional para dar seguimiento y resolución a los problemas que tienen los connacionales al llegar a México.

“El tema importante de la oficina que hay en Presidencia de la República es dar seguimiento de forma interinstitucional y de alto nivel para que se resuelvan los problemas, que es una problemática que existe, no había una coordinación así, entonces había esfuerzos separados de las instituciones”, subrayó.

El funcionario agregó que la oficina dará seguimiento a todos los problemas que existen y va a tener retroalimentación con los connacionales que tuvieron problemas para ver si éstos se resolvieron de forma ágil.

Dijo que se tendrá comunicación con el administrador del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aduanas, la Guardia Nacional, porque hay muchos problemas que se podrían solucionar si hay comunicación y seguimiento, y sobre todo si es una oficina de Presidencia de la República.