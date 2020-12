Ley de Banxico debe analizarse para evitar lavado de dinero: UIF

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), manifestó este lunes que la reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) debe implicar una discusión más amplia, al reconocer que representa un riesgos de lavado de dinero.

“Creemos que la reforma a la Ley de Banxico debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación”, señaló Nieto.

A través de Twitter, Santiago Nieto recordó que la UIF trabaja con el Congreso de la Unión para fortalecer las herramientas del Estado en materia de prevención de lavado de dinero.

Advierten “amenazas” a la autonomía de Banxico

Respecto a la búsqueda para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales en la materia, consideró que “urgen las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)”.

El titular de la UIF explicó que actualmente el flujo de dólares en efectivo no es considerado un factor de alto riesgo en México.

“En la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020 se detecta el flujo de dólares en efectivo como una vulnerabilidad, pero no alta”, refirió.

La reforma a la Ley del Banco de México, en materia de captación de divisas, ha causado polémica y fue calificada por Banxico como “una amenaza” a su autonomía y al sistema financiero mexicano.

El banco central dijo ayer tener disposición a colaborar con el Congreso de la Unión con respecto al proyecto de decreto, pero pidió proteger la operación del banco y la disponibilidad de la reserva de activos internacionales.

La Cámara de Diputados dio a conocer que mañana se discutirán las reformas sobre la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Banxico y la Ley General de vías de comunicación.