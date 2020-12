FGR necesita una limpieza a fondo: AMLO

Afirma que llevará tiempo, aunque exista actualmente gente honesta

Sin demeritar el trabajo realizado por el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes en Palacio Nacional que esta dependencia necesita una “limpieza” a fondo, que debe ir de arriba a abajo. Asimismo, señaló que no busca entrometerse en la autonomía de la fiscalía ni en la del Poder Judicial, que también necesita una buena limpia.

“(La FGR) es una dependencia que necesita una limpia, pero a fondo. La ventaja es que arriba, la cabeza, el responsable es un hombre íntegro; es mucho que el fiscal general sea gente honesta, recta, eso es un avance importante”, dijo López Obrador quien se mostró optimista en que los actos de corrupción en la FGR irán desapareciendo.

“Cuando iniciamos el gobierno, desde antes, imaginaba cómo limpiar de corrupción el país. Se podía hacer de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Igual pensé en el Poder Judicial, llegué a la conclusión que iba a ser muy difícil una limpia de abajo hacia arriba, jueces, magistrados y ministros, lo mejor era proponiendo porque eso le corresponde al Ejecutivo, ministros y consejeros de la Judicatura, íntegros, honestos y rectos”.

López Obrador no paró en elogios para el titular de la FGR, de quien aseguró que “en la Fiscalía, lo mismo, fue muy acertado que se nombrara a Alejandro Gertz Manero porque es recto, es una dependencia que necesita una limpia a fondo. La ventaja es que arriba la cabeza, es un hombre íntegro. No se puede más que eso, pero es mucho, el que el presidente de la Corte –ministro Arturo Zaldívar- y que el Fiscal general sean gentes honestas, rectas”.

Respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el mandatario refirió que con anterioridad presidentes de la SCJN, los ministros eran los principales violadores de la ley, lo que es una prueba de que, apuntó, el cambio va tomar tiempo pero ya se han avanzado en diversas cuestiones.

“(Los presidentes de la Corte) retorcían las leyes por consigna, me consta, lo padecí, y los antiguos procuradores lo mismo. Va a llevar tiempo (el cambio)” comentó el mandatario.