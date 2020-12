Ni el recrudecimiento de la pandemia por COVID-19 los detuvo: diputados del PRI celebaron el fin de año con fiesta sin sana distancia

Sin importar que el país y en particular la Ciudad de México, atraviesan por el momento más álgido de la pandemia con un elevado número de contagios y hospitalizaciones por COVID-19, los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) organizaron una comida para celebrar el fin de año y la clausura del periodo ordinario en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

De acuerdo con El Universal, los legisladores montaron tres carpas en uno de los jardines del recinto donde se encuentran las oficinas del partido. Ahí celebraron, incluso, con música en vivo.

El medio destacó que al parecer, en primera instancia, la comida se organizó para reunirse con el líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno. No obstante, al final se canceló dicho encuentro.

Pese a la cancelación con su dirigente nacional, la comida se llevó a cabo y estuvo amenizada por el grupo Summer Time Cool Music. El menú fue de sopas de jitomates y hongos, carpaccio de salmón ahumado y arúgula con aderezo de mostaza y miel; pato merlot con aceitunas negras, papa paja y espárragos frescos o filete de res con ejotes y de postre helado pico de merengue o pastelitos de chocolate y/o tarta de tejocote y almendras.

La última reunión para celebrar las fiestas decembrinas en la que funcionarios estuvieron involucrados habría ocurrido hace unas horas.

De acuerdo con el noticiario nocturno de Ciro Gómez Leyva, más de 80 invitados que serían trabajadores de la Secretaría de Salud (SSa), presuntamente pertenecientes a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la dependencia, celebraron en un salón del Hotel Benidorm, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México.

En los videos, los funcionarios aparecen bailando en un salón sin ventilación y mucho menos sana distancia o cubrebocas.

Durante uno de los clips puede escucharse cómo la persona que graba pregunta a una de los empleadas del lugar “¿a qué hora nos van a correr?”. La mujer responde: “Está hasta las nueve, pero dicen que se podrían quedar otro rato”. Según la información proporcionada por el periodista, la fiesta duró de las 17:00 a las 21:00 horas aproximadamente.

El gobierno mexicano no ha logrado, hasta la fecha, detener las fiestas clandestinas. El pasado 4 de diciembre, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un llamado para no salir de casa durante la pandemia con motivo de las fiestas decembrinas.

“Hago un nuevo llamado para que todos actuemos en este mes de diciembre con completa responsabilidad, que no se relaje la disciplina que no nos confiemos. Somos libres, pero respetuosamente les propongo lo siguiente: si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer, no salgamos a la calle este mes de diciembre”, solicitó.

Incluso, este lunes 14 de diciembre volvió a hacer un nuevo llamamiento a que la gente “se guarde” 10 días para contener de manera urgente la pandemia del Covid-19.

El mandatario señaló que por el momento de la pandemia que se vive, es el momento de redoblar esfuerzos y al ser días en los que la movilidad incremente considerablemente, pidió a los ciudadanos evitar salir de no ser necesario.

“Son 10 días, eso es lo que le pido a la gente; que estos 10 días sobre todo, porque del 14 al 24 se llenan las calles, conozco lo que pasa aquí en la capital porque el 24 se acostumbra a pasar la noche en familia y estos días es cuando hay más tráfico”, alertó.

El mandatario pidió a los mexicanos, celebrar la Navidad solo con los familiares que viven en la misma casa, y que esperen a que llegue la vacuna y pase el peligro, para poder juntarse toda la familia.