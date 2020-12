Reconvierte ISSEMyM hospital regional de Toluca para atención de pacientes con covid-19

Permite brindar atención a pacientes con esta enfermedad, y a aquellos que requieran valoración médica impostergable

El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), informa que debido al crecimiento de casos de COVID-19, el Hospital Regional Toluca se ha reconvertido e incrementó el número de camas para pacientes sospechosos y confirmados con SARS-CoV-2.

Además, esta reconversión permite dar atención médica a pacientes no COVID, cuya condición de salud requiera valoración médica impostergable.

De acuerdo con especialistas, gracias a la infraestructura con la que cuenta el Hospital Regional Toluca, y a sus amplias instalaciones, es viable atender a ambos tipos de pacientes, al endurecer las medidas de bioseguridad, diversificar los criterios de atención, así como las rutas de recorrido al interior del nosocomio, aseguraron.

Al momento, el Hospital reporta que 75 por ciento de su ocupación corresponde a pacientes respiratorios, cifra que incluye casos sospechosos o con diagnóstico confirmado positivo a COVID-19.

Cabe señalar que ISSEMyM mantiene la política institucional de brindar información vía telefónica, para que los familiares no se vean forzados a esperar fuera de la unidad médica, previniendo nuevos contagios y otros riesgos relacionados con las inclemencias del tiempo o la inseguridad.

De acuerdo con lo señalado, el Hospital Regional ISSEMyM Toluca continúa con la atención de urgencias calificadas NO COVID y reduce la actividad de consultas y cirugías programadas que no sean urgentes para prevenir contagios.

Los procedimientos quirúrgicos calificados como urgentes se realizarán en esta misma unidad médica, bajo estrictos protocolos de seguridad establecidos.

Este hospital cuenta también con un módulo de resurtimiento de medicamentos para recetas vencidas, y mantiene la política de la receta resurtible para pacientes crónico-degenerativos, con el beneficio de que algún familiar pueda asistir a realizar dicha gestión.

El acceso a la farmacia es independiente al área de atención de los pacientes sospechosos, lo que permite salvaguardar la seguridad de los usuarios.

Para más información, el Instituto pone a disposición de los derechohabientes y sus familias la línea de atención ISSEMyM, que trabaja de lunes a viernes, de 7:00 a 19:00 horas, en el 722-226-1950 o a través de las redes sociales facebook.com/tuissemym y Twitter @Issemym.