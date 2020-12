Más de 20 millones de niñas están en riesgo de dejar de estudiar por la pandemia, advierte Malala

Muchas niñas no conocen sus derechos y no saben de seguridad y protección

La premio Nobel de la Paz 2014, Malala Yousafzai, alertó que más de 20 millones de niñas en el mundo están en riesgo de dejar de estudiar por la pandemia de Covid-19.

Al participar como oradora huésped en el Tec Forever con el que el Tecnológico de Monterrey celebró la graduación de más de seis mil profesionistas, señalando que aún existe una enorme brecha en la educación entre niños y niñas pues los gobiernos no están invirtiendo lo suficiente en la enseñanza de las niñas.

Tanto en los países desarrollados o en desarrollo, se tiene que aumentar el financiamiento para la educación de las niñas. Además, los países donadores deben aumentar su apoyo y los países receptores garantizar el presupuesto de destino a la educación de las niñas”, afirmó.

Asimismo, consideró que las niñas en el mundo deben recibir una educación de calidad pues un estudio realizado por la organización que encabeza, demostró que un billón de niñas en el mundo no está listas para enfrentar el trabajo cuando se gradúen ya que no están recibiendo la enseñanza de calidad que necesitan.

Malala se manifestó por una educación mundial sensible al género, en la que se enseñe tanto a niñas como a niños sobre cómo ser ciudadanos responsables.

“Tenemos que trabajar en las normas sociales que impiden que las niñas vayan a la escuela. Tenemos que abordar el hecho de que muchas niñas son obligadas al matrimonio y son de trabajo infantil”, agregó.

La activista subrayó que debido a la pandemia por el nuevo coronavirus. Un número alarmante de niñas en el mundo han tenido que abandonar sus escuelas y están siendo forzadas a matrimonios infantiles o se encuentran en el apoyo financiero de sus familias.

“De continuar así, no regresarán a la escuela y yo estoy muy preocupada por estas niñas, hay mucho por hacer en esta pandemia, los problemas son ignorados, los líderes políticos ya no hablan de la educación de las niñas, ya ni siquiera lo mencionan. Las cifras que esperábamos que se redujeran han aumentado”, dijo.

Sin embargo, en su mensaje a los graduados, Malala afirmó que siempre hay que tener fe y creer en la causa por la que se lucha.

“Tienes que creer en ti y estar comprometido porque si te das por vencido ahí muere tu misión pero estás comprometido con tu meta se cumplirá”, finalizó.