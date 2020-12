Padres de niños con cáncer denuncian ante la FGR a Rosario Piedra

Consideran que la Comisión defiende los derechos humanos a su conveniencia

Los papás de niños con cáncer de diversos Hospitales del país agrupados en el Movimiento Nacional por la Salud presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, derivado de la inactividad y omisión del organismo ante el desabasto de medicamentos oncológicos.

Israel Rivas, padre de Dana de ocho años quien padece leucemia dijo que la CNDH parece que se dedica a proteger a alguien, “porque a nosotros no, se los aseguro que a los papás de niños con cáncer jamás nos ha protegido”.

Detalló que la Comisión defiende los derechos humanos a su conveniencia cayendo evidentemente en responsabilidades del orden penal derivando una conducta omisa y solapadora.

La abogada Andrea Rocha explicó que se han presentado 552 quejas ante el Organismo Nacional por la falta de medicamentos, sin que este se haya pronunciado.

Abundó que con estas acciones se está configurando el delito de abuso de autoridad, “la señora no ha emitido un lineamiento que pudiera ayudar a los niños con cáncer”.

Comentó que están anexando como prueba una queja de una madre de familia de Coahuila, “la señora Sandra, que la presentó desde enero de 2019 y es la fecha que no tiene respuesta”.

Advirtió que si el Gobierno federal no facilita la vacuna del Covid-19 a los menores con cáncer, efectuarán movilizaciones como bloquear carreteras y aeropuertos.

“Vamos a tomar medidas muy drásticas, en caso que nos nieguen las vacunas en tiempo y forma, si no llegan para finales de diciembre a los hospitales donde hay niños con problemas oncológicos, vamos a hacer tomas de carreteras y aeropuertos”.

