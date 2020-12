Suspenden temporalmente emisión de pasaportes

El servicio se reanudará hasta que las disposiciones sanitarias emitidas por el Gobierno de la Ciudad de México lo consideren pertinente

Debido a la emergencia sanitaria de Covid-19 el servicio de emisión de pasaportes quedará temporalmente suspendido en todas las delegaciones de la Ciudad de México a partir del próximo 19 de diciembre.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el servicio se reanudará hasta que las disposiciones sanitarias emitidas por el Gobierno de la Ciudad de México lo consideren pertinente.

“El objetivo es salvaguardar el bienestar, tanto de los usuarios como de los servidores públicos en nuestras delegaciones”, detalló la cancillería en un comunicado.

La dependencia dejó a disposición de la ciudadanía el correo electrónico supervisiondgd@sre.gob.mx, para la atención única de emergencias acreditadas por razones de salud, académicas, laborales o de reunificación familiar.

Recordó que el pago de derechos efectuado para el trámite de pasaporte tiene una vigencia de cinco años a partir de la realización del mismo y reiteró a la ciudadanía que no se deje sorprender por fraudes y no realizar pagos ni depósitos a cuentas personales, o bien en tiendas de conveniencia para obtener una cita para realizar su trámite de pasaporte.

Asimismo, se informará oportunamente sobre la apertura paulatina de citas para solicitudes de pasaportes.

La delegación en Guadalajara, Jalisco, también permanecerá cerrada hasta el 28 de diciembre, mientras que en la Delegación Pachuca, en Hidalgo, se prevé reanudar el servicio el 22 de diciembre.

El ingreso al resto de las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el trámite de pasaporte debe cumplir el siguiente protocolo:

Acudir obligatoriamente con cita previa programada, 15 minutos antes de la misma.

Usar cubrebocas y aplicar gel antibacterial.

Se sugiere portar una careta de acrílico y guantes de látex.

Se tomará la temperatura al ingreso a la oficina.

Mantener 1.5 metros de distancia entre personas.

No se permitirá el acceso a quienes presenten síntomas de enfermedad respiratoria.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta los inconvenientes causados a los usuarios por la suspensión temporal del servicio de pasaportes en dichas Delegaciones, no obstante, reitera su amplia disposición para ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía, en apego a las disposiciones de las autoridades de salud”, concluyó.