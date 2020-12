“Regresamos al aislamiento total”: el contundente mensaje de CDMX ante colapso de hospitales

“Los hospitales están al límite. Regresemos al aislamiento total. Desde hoy solo abren sectores indispensables. No salgas. No fiestas”, se lee en el nuevo mensaje de texto que envía el Gobierno de la Ciudad de México a los capitalinos, con el fin de que se disminuya las actividades y movilidad, ante el incremento de personas hostilizadas.

